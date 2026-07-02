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OM : Habib Beye sort du silence après son départ

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 18:20
Habib Beye (OM)

Après l’officialisation de son départ de l’OM, Habib Beye a publié un message plein d’émotion sur ses réseaux sociaux.

Deux jours après l’annonce de la fin de son aventure sur le banc de l’OM, Habib Beye a pris la parole sur Instagram pour adresser un dernier message à tous ceux qui l’ont accompagné durant son passage au club.

« Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et je tenais à vous remercier, supporters, pour votre passion et votre soutien. »

L’ancien technicien olympien a ensuite eu une pensée pour l’ensemble des salariés du club ainsi que pour son staff, saluant leur engagement et leur soutien tout au long de cette aventure.

« À tous les salariés du club avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler ainsi que tout mon staff qui m’a accompagné et soutenu, j’aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude. »

Un hommage appuyé à ses joueurs

Habib Beye n’a pas oublié son vestiaire. Dans son message, il remercie ses joueurs pour leur implication jusqu’au bout de la saison, mettant en avant l’unité du groupe malgré les difficultés rencontrées.

« À mes joueurs, MERCI car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe. »

Une manière de rappeler que, malgré une fin de saison mouvementée et son départ, l’équipe est parvenue à décrocher une qualification européenne, objectif important pour le club phocéen même si ce n’était pas celle espérée.

« Merci Marseille », une conclusion qui marque la fin d’un chapitre

Habib Beye conclut son message par un simple :

« Merci Marseille. »

Une formule courte mais symbolique qui résume l’attachement de l’ancien défenseur et capitaine de l’OM à un club où il aura vécu plusieurs chapitres de sa carrière, d’abord comme joueur, puis comme entraîneur.

Son départ a été officialisé par l’Olympique de Marseille mardi, mettant fin à une collaboration de quelques mois seulement. Le club a salué son travail et lui a souhaité pleine réussite pour la suite de sa carrière, tandis que Bruno Genesio a officiellement été intronisé.

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