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FRANCE

OM Mercato : coup de théâtre pour Di Gregorio, ça chauffe avec un autre gardien ?

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 16:40
Michele Di Gregorio sous le maillot de la Juventus

Alors que la piste Michele Di Gregorio aurait pris du plomb dans l’aile, l’OM aurait déjà formulé une offre pour un autre gardien.

Pour combler le départ de Geronimo Rulli, parti à Manchester City, l’Olympique de Marseille s’est mis à la recherche d’un nouveau gardien. Alors que la piste menant à Michele Di Gregorio est annoncée chaude en Italie, Nicolò Schira faisant même état d’un accord de principe entre le portier de la Juventus Turin et l’OM, elle ne serait finalement pas d’actualité.

Selon Mohamed Toubache-Ter, il n’y aurait rien entre le club phocéen et la Vieille Dame pour l’ancien gardien de Monza, qui ne serait tout simplement pas une cible des dirigeants marseillais.

Un gardien allemand comme priorité de l’OM ?

L’insider a précisé que l’OM travaillerait sur une autre piste que celle menant à Michele Di Gregorio. « Le gardien que désire Marseille ne joue pas en Italie. Ils ont une priorité avec une offre déjà envoyée », a-t-il lâché sur X.

Mohamed Toubache-Ter a ensuite donné un indice supplémentaire sur l’identité de cette priorité, laissant entendre qu’elle serait allemande et/ou évoluerait en Bundesliga en écrivant « Die gute Mutter (la Bonne Mère) » sur X. Il pourrait ainsi s’agir du portier de Fribourg, Noah Atubolu, ou de celui de Wolfsburg, Kamil Grabara, tous deux annoncés dans le viseur de l’OM depuis le début du mercato estival.

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