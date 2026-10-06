Passé par le centre de formation de l’ASSE, Antoine Gauthier (22 ans) s’épanouit en Ligue 3 au Puy en Velay FC, où il cartonne en Ligue 3 cette saison.

L’ASSE n’a peut-être pas fini de regarder avec attention les performances de ses anciens joueurs. Alors que Lucas Stassin s’est envolé vers l’Espagne pour poursuivre sa carrière à Séville en prêt, un autre ancien pensionnaire du centre de formation stéphanois s’est lui aussi transformé en véritable machine à buts.

Gauthier marche sur la Ligue 3

Son nom : Antoine Gauthier. À seulement 22 ans, le milieu s’impose comme l’une des révélations de ce début de saison au Puy-en-Velay. Les chiffres parlent particulièrement bien pour l’ancien milieu offensif de l’ASSE. Après neuf journées, l’intéressé compte déjà six buts avec Le Puy. Il a notamment été particulièrement efficace au mois de septembre, avec cinq réalisations sur cette période. Son match le plus spectaculaire reste évidemment celui contre Villefranche-Beaujolais.

Lors de la victoire 4-1 du Puy, Gauthier avait inscrit un doublé en première période, avec notamment un penalty. Il avait ainsi largement contribué au renversement des Ponots après l’ouverture du score adverse. Quelques jours plus tard, il a encore trouvé le chemin des filets à Valenciennes, même si Le Puy s’est finalement incliné 2-1. Une régularité offensive impressionnante pour un joueur évoluant au milieu.

Une nomination au trophée du mois !

Ses performances lui ont également permis d’être nommé parmi les candidats au trophée du joueur du mois de septembre. Une récompense qui vient confirmer son excellente dynamique. Le Puy peut compter sur un Gauthier particulièrement efficace depuis plusieurs semaines, alors que le club occupe le milieu de tableau de Ligue 3. Son apport est d’autant plus important que ses buts représentent une part considérable de la production offensive de son équipe. Autrement dit, l’ancien Stéphanois est devenu l’une des principales armes du Puy.

Le parcours de Gauthier est évidemment intéressant pour l’ASSE. Le joueur est passé par la formation stéphanoise et avait déjà goûté au niveau professionnel avant de poursuivre son parcours loin du Forez. Gauthier avait notamment expliqué avoir senti, avec l’arrivée des nouveaux propriétaires, qu’il ne serait pas forcément une priorité. Le joueur avait ensuite rejoint Le Puy, où il aurait rapidement ressenti davantage de confiance. Pour les supporters stéphanois, le dossier devient donc forcément intéressant à suivre.