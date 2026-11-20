Jérémie Janot, ancien gardien emblématique des Verts, n’a pas manqué l’occasion de répondre avec humour à une petite provocation venue du compte officiel de l’Olympique Lyonnais.

Le chambrage est toujours au rendez-vous entre l’ASSE et l’Olympique Lyonnais ! Sur X, le compte officiel de l’OL a adressé un message taquin à Jérémie Janot, accompagné d’un clin d’œil à son attachement supposé au club rhodanien.

« On sait que tu as toujours rêvé de jouer chez nous Jérémie… mais tu pourrais être plus discret ! Ça se voit beaucoup là 🦁❤️💙 », a lancé le club lyonnais, après avoir repéré Jérémie Janot sur une photo prise dans le stade de Bristol, où les Bleuets affrontaient l’Angleterre. Dans les tribunes, les lettres « OL » apparaissent juste derrière l’ancien gardien de l’ASSE et actuel entraîneur des gardiens chez les Espoirs français. Un hasard amusant, puisque celles-ci correspondent tout simplement à la fin du nom de la ville anglaise.

Mais l’ancien portier stéphanois n’a évidemment pas laissé passer l’occasion de répondre. Fidèle à son tempérament provocateur, il a répliqué avec une petite phrase qui devrait faire sourire les supporters de l’ASSE : « Effectivement, dès que je rentre dans un stade à moitié vide et sans ambiance, je ne peux que penser à vous 😉 💚🤍 »

Jérémie Janot, toujours Vert dans l’âme !

Une réponse pleine d’ironie qui vise directement l’ambiance dans les tribunes lyonnaises. Et forcément, le clin d’œil aux couleurs vertes et blanches ne laisse aucune place au doute sur le camp de Jérémie Janot !

Gardien de l’AS Saint-Étienne de 1996 à 2012, l’ancien numéro 16 a disputé de nombreux derbys et n’a jamais caché son plaisir à provoquer le rival lyonnais.

Son goût pour le chambrage fait partie des souvenirs marquants de son passage dans le Forez. Une chose est sûre : même loin des terrains, Jérémie Janot n’a rien perdu de son amour pour les Verts… ni de son sens de la répartie !