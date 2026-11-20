L’ASSE est prévenue ! À quelques heures du choc face au Stade de Reims, samedi soir (20h), les Verts vont devoir se méfier d’un véritable phénomène. Auteur d’un début de saison exceptionnel, Yaya Fofana (22 ans) affole les compteurs en Ligue 2 et attire désormais les regards de Tottenham. Le club anglais aurait même prévu d’envoyer des recruteurs pour le superviser face à Saint-Étienne ! Une pression supplémentaire pour les hommes d’Ian Cathro, qui devront museler un joueur dont la valeur pourrait dépasser les 25 millions d’euros.

Le déplacement de l’ASSE à Reims, samedi soir, s’annonce particulièrement périlleux ! Alors que les Verts entendent confirmer leurs ambitions dans la course à la montée, ils vont retrouver une formation champenoise qui possède l’une des grandes révélations de la saison. Son nom ? Yaya Fofana. À seulement 22 ans, le milieu ivoirien est en train de réaliser des performances absolument exceptionnelles sous les ordres de Nicolas Usaï.

Repositionné dans un rôle plus offensif, l’ancien joueur du RC Lens a complètement changé de dimension. Capable d’évoluer en numéro 6, 8 ou 10, il affiche déjà des statistiques impressionnantes : 10 buts et 2 passes décisives en seulement 12 rencontres de Ligue 2 ! Des chiffres dignes d’un véritable attaquant de pointe pour un joueur qui évolue pourtant au milieu de terrain.

Une efficacité redoutable qui pourrait bien donner des sueurs froides à Ian Cathro et à sa défense avant le choc de samedi.

Tottenham débarque à Reims pour observer Fofana face à l’ASSE !

Mais le plus impressionnant concerne l’engouement que suscite désormais le jeune Rémois sur le marché des transferts. Selon les informations exclusives de Foot Mercato, Tottenham aurait coché le nom de Yaya Fofana et apprécierait particulièrement son profil.

Et les Spurs auraient décidé de passer à l’action ! Le club londonien devrait envoyer des émissaires samedi soir au stade Auguste-Delaune pour superviser le milieu ivoirien face à l’ASSE.

Une information qui donne une dimension supplémentaire à cette rencontre. Face aux Verts, Fofana pourrait non seulement permettre à Reims de réaliser une excellente opération au classement, mais aussi marquer des points auprès d’un prestigieux prétendant de Premier League.

D’autant que le joueur, récemment appelé pour la première fois en sélection ivoirienne, serait particulièrement séduit par la perspective d’évoluer en Angleterre.

Et pour s’attacher ses services, Tottenham devra sortir le chéquier. Toujours selon Foot Mercato, Reims n’envisagerait pas de laisser partir son prodige, sous contrat jusqu’en 2030, pour une somme inférieure aux 25 millions d’euros récupérés lors de la vente de Patrick Zabi.

Un montant considérable pour un joueur de Ligue 2, qui témoigne de son potentiel et de sa nouvelle dimension.

Cathro face à un énorme défi pour stopper la pépite rémoise !

Pour l’ASSE, cette rencontre constitue donc un véritable test. Avec 25 buts inscrits depuis le début de saison, les Stéphanois possèdent certes l’une des attaques les plus efficaces du championnat, mais ils devront également faire preuve d’une grande solidité défensive pour contenir Yaya Fofana.

Car l’Ivoirien ne se contente pas de marquer. Sa capacité à se projeter, à participer à la construction du jeu et à se retrouver dans les zones dangereuses en fait une menace permanente pour ses adversaires.

Ian Cathro devra donc trouver la bonne formule pour limiter son influence. Un défi d’autant plus important que Reims, quatrième de Ligue 2 avant cette confrontation, représente un concurrent direct des Verts dans la course aux premières places.

Pour Fofana, l’enjeu est également immense. Une grande prestation face à Saint-Étienne, sous les yeux des recruteurs de Tottenham, pourrait encore faire grimper sa cote sur le marché des transferts.

Une chose est certaine : l’ASSE sait désormais à quoi s’attendre ! Face à un joueur qui vaut potentiellement plus de 25 millions d’euros et qui rêve de Premier League, les Verts auront fort à faire samedi soir. Et si Ian Cathro veut repartir de Reims avec un résultat, il devra impérativement trouver la solution pour éteindre le phénomène Yaya Fofana !