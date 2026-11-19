Malgré les sanctions et les tribunes fermées, l’ASSE peut compter sur un public exceptionnel, tandis que l’OL voit sa fréquentation reculer : le contraste entre les deux rivaux est saisissant.

Les chiffres ont de quoi donner le sourire aux supporters stéphanois. Lors de la réception de Laval, Geoffroy-Guichard a rassemblé 25 083 spectateurs, malgré la fermeture du Kop Nord. C’est presque deux fois plus que Nancy, deuxième meilleure affluence de la journée avec 13 137 personnes. À lui seul, le public vert représentait près de 34 % des spectateurs de cette journée de Ligue 2.

Et cette mobilisation ne constitue pas un simple coup d’éclat. Après six rencontres à domicile, l’ASSE affiche une moyenne de 29 943 spectateurs, comme le note le site Peuple Vert. Les réceptions de Montpellier (39 315), Rodez (37 462) et Nantes (37 310) témoignent de l’incroyable capacité du Chaudron à se remplir.

À Lyon, le contraste est beaucoup moins flatteur. Selon les chiffres relayés, le Groupama Stadium aurait perdu près de 9 000 spectateurs par match, entraînant un manque à gagner estimé à 1,9 million d’euros sur les trois premières rencontres à domicile.

L’ASSE remporte le match des tribunes

Inutile de chercher des circonstances atténuantes : le contraste est sans appel. Malgré la Ligue 2 et les sanctions qui privent régulièrement une partie de ses supporters de tribune, l’ASSE peut toujours compter sur une ferveur populaire exceptionnelle. À Saint-Étienne, le public répond présent, quand celui de Lyon semble progressivement se détourner du Groupama Stadium.

Pour les supporters des Verts, difficile de ne pas savourer ce contraste avec le voisin lyonnais. Sur le terrain des affluences, l’ASSE inflige une véritable humiliation à l’OL. Le Chaudron prouve qu’une relégation ne suffit pas à éteindre une passion populaire.