EXCLU BUT!

Ancien entraîneur de l’OM, avec qui il a fini vice-champion de France en 2013, Élie Baup (71 ans) s’est confié en exclusivité pour But!. Il reste persuadé que le club phocéen doit viser le podium de L1.

Élie, que pensez-vous de la remontada de l’OM cette saison ?

C’est bien, il y a du bon travail qui a été fait. On était tous alarmiste en début de saison mais l’enchaînement des résultats fait que l’équipe s’est retrouvée dans une bonne position pour continuer sa progression. Et, selon moi, c’est encore loin d’être fini.

Vous voyez encore plus haut pour les Marseillais après la trêve internationale ?

Oui, cette régularité des derniers matches peut perdurer. Pour être honnête, le travail réalisé par Bruno Genesio et tout son staff fait que je verrais bien cette équipe titiller le podium d’ici à la fin de l’année civile même s’il faudra voir ce qu’il va se passer pendant la trêve.

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Bruno Genesio est-il le facteur X de ce nouveau OM ?

Il a accepté un challenge marseillais qui n’était pas simple au tout départ, avec tout ce qu’il s’est passé cet été. Il a su ramener de la sérénité en étant plus pragmatique. On voit comment il gère les jeunes.



« La plus grosse interrogation viendra du mercato »

Après un été sous tensions, le voyez-vous enfin aligné avec sa direction ?

J’ai suivi suis la situation de près et je sais que c’est un énorme travail qui est accompli au quotidien. Je sais aussi tout l’appui qu’il a, du directeur sportif mais aussi de la direction en place. Ce n’est pas rien.

La fin de saison est encore loin mais l’OM peut-il revoir ses objectifs à la hausse ?

À l’heure où l’on se parle, je dirais oui. La victoire de l’OM en Ligue Europa à Leverkusen, face à un cador du championnat allemand, peut servir de déclic et laisse espérer une fin d’année de qualité.

La DNCG en décembre et le mercato ne pourront-ils pas couper cet élan ?

Bien sûr, tout est possible dans le football. Mais on ne voyait pas cette équipe jouer sur les deux tableaux et force est de constater que tout reste mathématiquement possible. Quand on est à l’OM, quoi qu’il arrive, l’objectif doit toujours être de viser le podium.

L’inconstance du niveau de Ligue 1 ne fausse-t-elle pas le vrai niveau de l’OM ?

Ce championnat est en effet inconstant. On voit que des équipes comme Monaco, Rennes ou encore Lens et Strasbourg pataugent et sont derrière Marseille. Le Paris FC est un peu l’invité surprise mais jusqu’à quand ? Tout le monde a des hauts et des bats. Donc si Marseille sait gérer ses temps faibles, avec ce tempo, j’insiste : finir dans le Top 3 est largement possible.

La plus grosse interrogation viendra du prochain mercato. Il est évident que si Pierre-Emile Höjbjerg, Igor Paixão s’en vont, la donne ne sera plus vraiment la même. C’est un tout et un collectif sera toujours présent mais quand même, il faut un mininum de qualité pour finir dans le haut du tableau. Si on diminue encore l’effectif, Genesio ne pourra pas faire de miracle éternellement.

Propos recueillis par Bastien Aubert