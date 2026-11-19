Il y a tout juste un an, l’OM réalisait un joli coup financier avec la vente d’Ismaël Koné, un joueur jamais installé à Marseille. Douze mois plus tard, alors que chaque euro compte dans la cité phocéenne, ce flashback en dit long sur l’évolution du club.

Un an en arrière : Koné, jackpot inespéré pour l’OM

Le 19 novembre 2025, le petit monde olympien s’agitait autour du dossier Ismaël Koné. Recruté à l’été 2024 pour 12 millions d’euros – une somme déjà loin d’être anodine pour un milieu jamais vraiment intégré à la rotation marseillaise –, le Canadien avait enchaîné les allers-retours. Prêté d’abord à Rennes, où il avait trouvé quelques couleurs sans convaincre sur la durée, il avait finalement pris la direction de Sassuolo dans une opération bien ficelée par Benatia : un prêt payant à 2,5 millions, une option d’achat quasi-assurée à 10 millions en cas de maintien des Italiens, le tout après un premier prêt à Rennes d’un million. Au total, la perspective d’un chèque de 13,5 millions d’euros se dessinait, et il y avait de quoi se frotter les mains du côté du Vélodrome. À l’époque, l’OM pouvait encore se permettre de parier (et de se rattraper) sur des profils excentrés, misant sur la revente rapide pour compenser un recrutement qui n’avait pas apporté sportivement. Ce genre de manœuvre faisait partie de l’équation financière marseillaise.

Un an plus tard : la rigueur avant tout, l’ère des paris est révolue

Douze mois ont passé, et l’air a bien changé sur la Canebière. Aujourd’hui, le club doit composer avec une pression financière sans précédent. Les passages devant la DNCG se multiplient, les contraintes se resserrent, et la réalité économique ne laisse plus de place à l’approximation. L’OM, malgré une recapitalisation notable, reste dans le rouge selon les dernières analyses, et le mercato s’annonce surtout comme une opération dégraissage : Kondogbia, Gomes ou Maupay sont poussés vers la sortie, non pour relancer leur carrière ailleurs, mais pour alléger la masse salariale et retrouver un minimum de flexibilité. Fini les paris à 12 millions sur des joueurs à relancer, fini les coups de poker qui pouvaient rapporter gros ou virer au fiasco. Aujourd’hui, chaque départ vise à colmater les brèches d’une gestion sous surveillance, et les supporters doivent plus que jamais s’habituer à un OM prudent, qui rêve de podium mais sait qu’il ne pourra y accéder qu’avec rigueur et pragmatisme. Le souvenir d’un chèque quasi miraculeux pour Koné résonne comme un vestige d’une époque où l’OM pouvait encore se permettre de perdre – et parfois de gagner – sur des dossiers secondaires. Désormais, le moindre sou compte et le mercato olympien a perdu de sa folie d’antan.