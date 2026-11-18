La trêve touchant à sa fin, Amine Gouiri et Himad Abdelli font grise mine pour leur retour à l’OM.

La trêve internationale se termine sur une note particulièrement amère pour Amine Gouiri et Himad Abdelli. Les deux joueurs de l’OM ont vécu une soirée difficile avec la sélection algérienne, lourdement battue sur la pelouse du Togo (0-3), lors des qualifications à la CAN 2027.

L’Algérie sombre au Togo

Les Fennecs ont complètement manqué leur rendez-vous, encaissant les trois buts de la rencontre dès la première période. Dépassés défensivement et peu inspirés dans le secteur offensif, les Algériens n’ont jamais réussi à inverser la tendance après la pause.

Les deux Marseillais ont pourtant participé à cette rencontre. Titulaire, Himad Abdelli a disputé l’intégralité du match, tandis qu’Amine Gouiri a dû se contenter d’une entrée en jeu après la mi-temps. Malgré cette lourde défaite, l’Algérie conserve la première place du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027. Mais son avance sur le Togo, désormais deuxième, se limite à un petit point. Une situation qui rend la suite de la campagne particulièrement importante.

Un malaise profond au sein de la sélection algérienne

Au-delà du résultat sportif, c’est surtout le climat interne chez les Fennecs qui suscite des interrogations. Selon Romain Molina, des tensions importantes opposeraient les joueurs au staff technique et à la fédération algérienne.

Le journaliste indépendant a notamment évoqué une fracture entre les différentes composantes de la sélection : « Les joueurs sont aussi dégoutés du staff. La fédération espérait refaire une Belmadi en changeant simplement d’entraineur. Il y’a une fracture nette entre la fédération et les joueurs. »

Des révélations qui ne sont évidemment pas rassurantes pour les deux représentants marseillais. Abdelli et Gouiri ont ainsi participé à un rassemblement marqué par une lourde défaite sportive et un environnement apparemment particulièrement tendu.

Un retour à l’OM sous pression avant Le Mans

Les deux internationaux algériens vont désormais retrouver l’OM avec l’objectif de rapidement tourner la page. Le calendrier ne leur laisse d’ailleurs pas beaucoup de temps pour digérer cette déconvenue. L’OM recevra Le Mans dimanche au stade Vélodrome, à 20h45. Une rencontre importante pour les Marseillais, qui auront besoin de retrouver rapidement de la fraîcheur et de la sérénité.

Pour Bruno Genesio, la gestion du retour de ses internationaux sera donc à surveiller. La défaite contre le Togo pourrait peser mentalement sur Gouiri et Abdelli, même si rien ne permet encore d’affirmer qu’ils reviendront diminués.