La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que le nom de Frank Zambo Anguissa alimente les spéculations à l’OM, Grégory Lorenzi aurait avancé sur un autre dossier d’envergure en Serie A.

L’avenir de Leonardo Balerdi refait surface. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome aurait déjà bien avancé pour conserver définitivement le défenseur central argentin, actuellement prêté par l’OM.

Balerdi vers un transfert définitif de l’OM à l’AS Rome ?

Le dossier prendrait donc une tournure favorable à la Roma. Le club italien souhaiterait garder le défenseur marseillais sur le long terme et disposerait d’une option d’achat dont le montant dépend de son temps de jeu. Plusieurs seuils ont été prévus dans l’accord.

L’option serait fixée à 11 millions d’euros si Balerdi dispute au moins 40 % des rencontres, et pourrait atteindre 14 millions d’euros s’il participe à 55 % des matchs pendant au moins 45 minutes. Un mécanisme qui lie directement le coût du transfert à l’utilisation du joueur par le club romain. Mais un autre scénario est également prévu pour la seconde partie de saison.

Höjbjerg toujours plus proche de la Juve ?

Si Leonardo Balerdi ne dispute que 20 % des rencontres lors de la deuxième partie de saison, le montant de l’option d’achat pourrait être ramené à 9 millions d’euros. La Roma dispose donc de plusieurs possibilités pour finaliser l’opération, en fonction de la place accordée à l’Argentin dans son effectif. Surtout, selon La Gazzetta dello Sport, le joueur et les dirigeants romains auraient déjà travaillé sur une prolongation de contrat. Les bases seraient ainsi posées pour une collaboration durable.

Pour l’OM, cette opération pourrait représenter un départ important dans la construction de l’effectif et la gestion de ses finances. Le club phocéen pourrait récupérer une somme comprise entre 9 et 14 millions d’euros selon les conditions prévues dans l’accord. Alors que le dossier Frank Zambo Anguissa continue de faire parler, celui de Leonardo Balerdi pourrait donc connaître une issue bien différente : celle d’un transfert définitif vers l’Italie. Toujours intéressée par Pierre-Emile Höjbjerg, la Juventus Turin espère de son côté profiter d’un possible retour de Frank Anguissa à l’OM pour avancer dans ce dossier dès le mois de janvier.