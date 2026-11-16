OM : 3 recrues identifiées pour le mercato d’hiver !

L’Olympique de Marseille prépare déjà activement son mercato hivernal ! Alors que Frank McCourt espère obtenir le feu vert de la DNCG en décembre, les dirigeants olympiens auraient identifié trois postes prioritaires pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio. De quoi annoncer un mois de janvier particulièrement agité sur la Canebière ?

Après un mercato estival catastrophique, marqué par l’absence totale de recrues et les départs de plusieurs cadres, l’OM compte bien prendre sa revanche cet hiver. Et cette fois, les dirigeants marseillais semblent avoir un plan bien précis. Selon les informations de La Provence, relayées par Foot01, trois renforts seraient déjà dans le viseur du club phocéen en vue du mercato de janvier.

Une perspective qui devrait réjouir Bruno Genesio. Arrivé dans un contexte particulièrement compliqué, l’ancien entraîneur du LOSC est parvenu à redresser la barre malgré un effectif limité. Mais pour poursuivre sa remontée et viser les places européennes, le technicien sait qu’il aura besoin de sang neuf.

Un défenseur, un milieu et un attaquant dans le viseur de l’OM !

Les besoins auraient déjà été clairement définis par la direction olympienne. L’OM souhaiterait recruter un défenseur central, un milieu de terrain box-to-box et un avant-centre capable de faire souffler Amine Gouiri. Trois profils qui permettraient de renforcer chaque ligne et surtout d’offrir davantage de solutions à Bruno Genesio.

Le recrutement d’un défenseur central apparaît comme une nécessité après les nombreux bouleversements subis par l’arrière-garde marseillaise. Au milieu de terrain, l’arrivée d’un joueur capable d’enchaîner les efforts et de se projeter vers l’avant apporterait une dimension supplémentaire au collectif. Enfin, un renfort offensif permettrait de soulager Gouiri et d’augmenter la concurrence à la pointe de l’attaque.

Reste une condition essentielle : obtenir l’autorisation de recruter. Car avant de passer à l’action, l’OM devra convaincre la DNCG lors de son audition prévue en décembre.

McCourt prépare un joli cadeau à Genesio !

Sur ce dossier, les nouvelles seraient plutôt encourageantes. Toujours selon La Provence, Frank McCourt aurait respecté ses engagements financiers pris devant la DNCG en juin dernier. Les efforts réalisés cet été, associés aux nouveaux partenariats commerciaux du club, pourraient permettre à Marseille de retrouver une certaine marge de manœuvre.

L’objectif est clair : éviter un nouveau mercato sans recrutement et donner enfin à Genesio les moyens de ses ambitions. Une vente pourrait néanmoins être nécessaire pour faciliter certaines opérations.

Pour l’heure, aucun des trois renforts envisagés n’est assuré et aucun nom de joueur n’a encore été confirmé. Mais une chose est certaine : l’OM prépare son hiver avec l’ambition de renforcer son effectif. Si la DNCG donne son feu vert, janvier pourrait bien marquer le véritable lancement du projet de Bruno Genesio à Marseille.