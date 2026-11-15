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OM Mercato : Höjbjerg fait exploser sa cote, jackpot en vue en janvier !  

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Pierre-Emile Höjbjerg (OM)
Jauge mercatoPiste sérieuse2/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Dans le viseur de la Juventus Turin et de la Fiorentina au mercato hivernal, Pierre-Emile Höjbjerg (OM, 31 ans) n’en finit plus de monter en puissance.

En cas d’obligation de vendre au mercato, l’OM peut-il réaliser une belle opération avec Pierre-Emile Höjbjerg ? Son nom circule déjà du côté de l’Italie, où la Juventus Turin et la Fiorentina seraient intéressées par son profil. À 31 ans, le Danois conserve une belle valeur sur le marché et ses dernières performances ne devraient pas refroidir ses prétendants.

Aux yeux du monde, Höjbjerg a marché sur le Portugal

Sa prestation face au Portugal a notamment confirmé qu’il avait retrouvé une influence considérable dans l’entrejeu. Dans un match remporté largement par les Danois (4-1), le vice-capitaine de l’OM a pesé aussi bien dans la construction que dans les phases de récupération. Les statistiques de Pierre-Emile Höjbjerg face aux Portugais sont particulièrement impressionnantes.

Le milieu de terrain danois a disputé l’intégralité de la rencontre, avec un bilan offensif remarquable : un but et une passe décisive. Mais son influence ne s’est pas limitée à ses contributions devant le but. Le Danois a également affiché 88 % de passes réussies, remporté ses deux tacles tentés et gagné quatre de ses cinq duels.

L’OM peut-il profiter de sa cote en janvier ?

À cela s’ajoutent trois récupérations. Sa prestation a été récompensée par une note de 8/10 sur Sofascore. Un bilan qui confirme son importance dans le dispositif danois et qui pourrait renforcer l’intérêt des clubs déjà annoncés sur ses traces. Pour l’OM, cette montée en puissance pourrait ouvrir la porte à une opération financière intéressante.

Si la Juventus et la Fiorentina décident de concrétiser leur intérêt, les dirigeants olympiens pourraient se retrouver en position de négocier un transfert dans de bonnes conditions. Reste à savoir si l’OM souhaite réellement se séparer de l’un de ses cadres en plein milieu de saison. Höjbjerg apporte de l’expérience, de l’impact et une vraie présence dans l’entrejeu. Son départ représenterait donc aussi un choix sportif important.

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