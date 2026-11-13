OM : Benatia vide encore son sac et fracasse Longoria

Dans le premier numéro de « Menu Latour », le nouveau rendez-vous de Canal+, Medhi Benatia revient sur son départ de l’OM et accuse directement Pablo Longoria de lui avoir menti sur les finances du club marseillais.

Le règlement de comptes se poursuit entre Medhi Benatia et Pablo Longoria. Invité du premier numéro de Menu Latour, la nouvelle émission de Canal+ présentée par Bertrand Latour, l’ancien directeur du football de l’OM n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les coulisses de son passage dans la cité phocéenne.

Au cœur de ses révélations : le mercato hivernal de la saison dernière et les moyens financiers dont disposait réellement le club. Selon Benatia, un important décalage existait entre les ambitions affichées et la situation économique de l’OM.

« Moi, il m’a menti en tout cas »

L’ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus raconte notamment avoir découvert que le club devait vendre avant de pouvoir recruter. Une situation qui aurait également surpris Roberto De Zerbi, alors entraîneur de l’OM.

« Le coach, il pensait qu’au mois de janvier on allait avoir 30 millions d’euros pour recruter, pour prendre un top mec devant. Quand je lui dis : « Coach, t’as pas compris, il faut qu’on fasse rentrer 35 millions d’euros ! » Il me dit : « Quoi ?! Mais ce n’est pas ce qu’on m’a dit ! » Bah non, moi non plus ! », raconte-t-il à Bertrand Latour.

Relancé sur la responsabilité de Pablo Longoria, qui lui aurait présenté une situation financière différente, Benatia assume pleinement son accusation : « Moi, il m’a menti en tout cas. Je le dis à la télé, il m’a menti. Bien sûr qu’il m’a menti ! »

Benatia défend aussi sa vision de l’OM

Dans cet entretien, Medhi Benatia revient également sur son choix de rejoindre Marseille, sa relation avec Roberto De Zerbi et les raisons qui l’ont poussé à quitter le club. Il évoque aussi la politique salariale de l’OM, souvent critiquée au regard de ses difficultés financières.

Sur ce sujet, l’ancien dirigeant marseillais défend une réalité qu’il estime incontournable pour attirer des joueurs de haut niveau : « À l’OM, il y a toujours eu des gros salaires. Un joueur ne vient pas à l’OM s’il n’y a pas un beau salaire. » Il va même plus loin en évoquant les arguments parfois avancés par les joueurs pour justifier leurs exigences : « Il te parle de la sécurité, du home-jacking, du je-ne-sais-quoi… Mais c’est magnifique de vivre à Marseille. À Londres, tu crois que t’es plus en sécurité qu’à Marseille ? Les gros salaires, ils ont toujours existé à Marseille. »

Ces nouvelles déclarations prolongent les critiques formulées par Benatia dans son entretien accordé à France Football en août dernier. Il y avait déjà exprimé son sentiment de trahison et contesté les accusations concernant sa responsabilité dans la situation financière du club. Désormais consultant pour Canal+, l’ancien directeur du football de l’OM semble donc loin d’avoir tourné la page marseillaise. Et ses retrouvailles médiatiques avec Pablo Longoria, même à distance, promettent encore quelques étincelles.