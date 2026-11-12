OM : Adidas prépare des folies, les supporters vont adorer !

À quelques mois du retour d’Adidas à l’OM, plusieurs équipements de la saison 2027-2028 ont déjà fuité.

Le retour d’Adidas à l’OM se précise. Alors que l’équipementier allemand retrouvera le club phocéen à partir de la saison 2027-2028, les premières images de sa future collection commencent à circuler. Et les supporters de l’OM ont déjà de quoi se faire une idée de cette nouvelle collaboration. Le site spécialisé Footy Headlines, en collaboration avec le compte X @fou2foot_off, a dévoilé trois équipements qui seraient destinés aux Olympiens la saison prochaine, comme relayé par FootMarseille.

Le premier est un haut d’entraînement principalement blanc, agrémenté d’empiècements bleu roi et de bandes bleu marine sur les manches. Le deuxième, destiné à l’échauffement avant les rencontres, affiche une base noire accompagnée de motifs abstraits bleu électrique. Un ensemble au style assez marqué, fidèle aux premières orientations aperçues dans cette collection.

Mais c’est surtout le troisième équipement qui risque de retenir l’attention des supporters marseillais. Il s’agit du maillot extérieur des gardiens de but, qui serait orange, avec des détails bleu roi et de fines rayures verticales.

Un ancien logo de l’OM fait son retour

La particularité de cette tunique se trouve surtout sur la poitrine. Adidas aurait choisi d’y associer son célèbre logo trèfle à un ancien blason de l’Olympique de Marseille, utilisé durant les années 1970 et 1980. Un choix qui ne devrait pas passer inaperçu. Le logo actuel de l’OM, qui suscite régulièrement des débats parmi les supporters, laisserait ainsi place à un symbole historique du club sur cette tenue. Un clin d’œil assumé au patrimoine olympien, qui pourrait séduire les amateurs de maillots vintage.

🚨 Voici ce à quoi pourrait ressembler la veste OM x Adidas la saison prochaine ! 💙🤍[🥇@Footy_Headlines] https://t.co/xpfUUOc05F — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 11, 2026

Ces premières fuites s’inscrivent dans une collection qui semble vouloir renouer avec l’histoire marseillaise. Les premières indiscrétions concernant les maillots de match évoquent déjà une tunique domicile blanche, un maillot extérieur bleu ciel et un troisième maillot noir.

Le retour d’Adidas, équipementier de l’OM lors de ses plus grandes heures, notamment au moment du sacre européen de 1993, est donc particulièrement attendu. Reste désormais à découvrir les modèles définitifs et à savoir si la marque aux trois bandes ira encore plus loin dans les références aux grandes années du club.