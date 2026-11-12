OM : McCourt prêt à remettre au pot en cas de vente ? 

Franck McCourt pourrait remettre la main à la poche pour satisfaire la DNCG courant décembre.

La situation financière de l’OM reste sous surveillance. Malgré les efforts consentis lors du dernier mercato estival, le club pourrait encore être contraint de se séparer de plusieurs joueurs en janvier. Le prochain passage devant la DNCG, attendu en décembre, représente une échéance importante pour la direction marseillaise.

Di Méco réclame un effort à McCourt

Cette éventualité pose forcément question sur le plan sportif. L’OM reste sur une dynamique positive en championnat et occupe la quatrième place après sa victoire à Lens (2-1). Vendre plusieurs éléments importants en plein milieu de saison pourrait donc fragiliser le travail de Bruno Genesio. Sur RMC Sport, Éric Di Méco a justement adressé un message clair à Frank McCourt. Pour l’ancien Olympien, le propriétaire américain doit privilégier les ambitions sportives à court terme afin de permettre au club de retrouver durablement une situation financière plus confortable.

« L’OM reste en grande difficulté financière, ça a joué au poker ces dernières années. Et le club a perdu. Le conseil que je donne à Frank McCourt, pour sortir de la panade, c’est de choper la qualification pour la Ligue des champions à la fin de cette saison », a-t-il expliqué. Selon lui, une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes offrirait des ressources financières importantes au club. Elle permettrait également de mieux valoriser les joueurs de l’effectif, un argument supplémentaire pour éviter de devoir brader certains éléments dès le mois de janvier.

3 départs pourraient coûter cher à l’OM

Éric Di Méco met surtout en garde contre un éventuel dégraissage trop important pendant le mercato hivernal. Il estime qu’une équipe marseillaise bien placée à la trêve ne peut pas se permettre de perdre plusieurs joueurs importants sans compromettre ses chances de qualification européenne. « Si tu es dans les 3-4 premiers de Ligue 1 à la trêve hivernale, et que tu vends trois joueurs, je prends le pari que tu ne seras pas en Ligue des champions. Il faut faire le petit effort. Si McCourt ne veut pas le faire… », a-t-il poursuivi.

Le message est donc limpide : plutôt que d’affaiblir son effectif pour répondre aux contraintes financières, le propriétaire de l’OM devrait, selon Di Méco, accepter de soutenir davantage le club afin de préserver ses chances de retrouver la Ligue des champions. Reste à savoir si Frank McCourt suivra ce conseil. À l’approche du rendez-vous avec la DNCG, la question d’un nouvel apport financier du propriétaire américain se pose, mais aucune décision de sa part en ce sens n’est annoncée à ce stade.