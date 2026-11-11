Flashback, il y a un an : Quand l’OM rêvait de frapper fort sur le marché, la DNCG a tout changé…

Il y a un an jour pour jour, l’OM s’enflammait pour une arrivée XXL avec Ismael Saibari dans le viseur et l’ambition de secouer l’Europe. Douze mois plus tard, l’actualité marseillaise ne fait plus vibrer la caisse, mais trembler les comptes…

Il y a un an : Saibari, symbole d’un OM qui osait rêver grand

Retour en arrière, novembre 2025 : l’OM affichait une santé sportive éclatante avec 25 points en 12 journées, un duo Longoria-Benatia à la manœuvre et un mercato hivernal qui promettait monts et merveilles. Au cœur des débats, le nom d’Ismael Saibari, révélation marocaine du PSV, affolait la Canebière. Jeune, costaud, déjà décisif en Ligue des champions (8 buts, 2 passes en 12 matchs d’Eredivisie), Saibari incarnait ce cocktail de modernité et de puissance qui faisait saliver tout Marseille. Entre la concurrence des clubs anglais et un PSV en position de force, la direction olympienne voulait frapper fort, quitte à se heurter à la DNCG. Dans un contexte d’ambitions retrouvées, la cellule de recrutement menait la danse et les supporters sentaient le vent tourner : Marseille voulait, à nouveau, s’inviter à la table des grands. Le projet sentait le renouveau, la confiance, la projection sur l’avenir. L’OM, alors, affichait clairement ses muscles sur le marché, quitte à jouer avec les limites imposées par le gendarme financier.

Un an plus tard : la DNCG impose sa loi, l’OM revoit ses rêves à la baisse

Douze mois plus tard, le décor a radicalement changé. Si la ferveur populaire ne faiblit pas, l’OM navigue désormais sous la menace pesante de la DNCG. L’ambition a cédé la place à la rigueur : le club doit poursuivre une cure d’austérité, validée par Frank McCourt et imposée par le contexte économique. Le mercato n’est plus celui des grands coups mais celui des sacrifices. Les dirigeants, forcés de vendre, songent à se séparer de cadres comme Højbjerg ou Paixão cet hiver, pour assainir les comptes. Le recrutement, lui, n’a plus rien de flamboyant. Au contraire, les jeunes du centre de formation comme Antoine Valero sont propulsés auprès du groupe pro, tandis que des joueurs comme Moumbagna sont poussés vers la sortie faute de rendement. Même les supporters, consultés sur de potentielles arrivées, plébiscitent des profils plus réalistes à l’image de Ludovic Ajorque. La sanction de l’UEFA pour les débordements en tribunes vient encore alourdir la note, et c’est tout le club qui doit serrer la ceinture. Un an après avoir rêvé de Saibari et des grandes manœuvres, l’OM fait face à la dure réalité financière, renoue avec la prudence et doit composer avec un mercato sous surveillance. Le contraste est brutal : Marseille n’a pas oublié ses rêves, mais la DNCG veille, et l’heure n’est plus à l’audace sans filet.