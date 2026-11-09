OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais : l’IA revoit son classement de Ligue 1 !

Après une nouvelle journée de Ligue 1 riche en rebondissements, le superordinateur d’Opta a actualisé ses prédictions pour la fin de saison. Si le PSG reste l’immense favori pour le titre, l’OM profite de sa bonne dynamique pour se rapprocher des places européennes. À l’inverse, le RC Lens dégringole et voit ses ambitions sérieusement revues à la baisse !

La Ligue 1 commence à livrer ses premières tendances et l’intelligence artificielle d’Opta n’a pas manqué de revoir ses calculs ! Après sa victoire sur la pelouse du RC Lens (2-1), l’OM confirme son redressement et retrouve des couleurs dans la course à l’Europe. Un succès précieux qui permet aux hommes de Bruno Genesio de remonter à la quatrième place du classement réel. Et les dernières projections du superordinateur viennent confirmer ce regain d’espoir.

L’OM remonte, le RC Lens plonge, le PSG intouchable !

Selon les nouvelles prédictions publiées par Opta, l’OM terminerait désormais à la sixième place de Ligue 1, avec une projection de 52,53 points. Une belle progression pour les Phocéens, qui étaient encore annoncés huitièmes avec 50,06 points dans la précédente simulation. La dynamique marseillaise commence donc à convaincre l’algorithme, même si le chemin vers une qualification européenne reste semé d’embûches.

À l’inverse, le RC Lens fait partie des grands perdants de cette actualisation. Après sa défaite contre Marseille et une série de résultats inquiétants, les Sang et Or reculent de la cinquième à la huitième place du classement prévisionnel, avec 49,94 points attendus. Un sérieux coup de froid pour un club qui ambitionnait de retrouver les sommets du championnat.

Du côté des autres prétendants, le PSG continue d’écraser la concurrence. Le club parisien est projeté champion avec 77,71 points et possède désormais 94,84 % de chances de conserver son titre. Derrière, le LOSC grimpe à la deuxième place des prévisions avec 58,36 points, devant l’OL (55,44 points), qui conserverait une place sur le podium malgré son revers à Brest. Monaco suivrait au quatrième rang, tandis que le Paris FC créerait la surprise en terminant cinquième.

Enfin, le Stade Rennais n’est pas totalement décroché, mais l’IA se montre moins optimiste. Les Bretons sont désormais attendus à la septième place avec 51,53 points, juste derrière l’OM et devant le RC Lens.

Évidemment, ces projections ne sont pas une science exacte et évolueront au fil des journées. Mais une tendance se dessine : derrière un PSG quasiment intouchable, la bataille pour l’Europe promet d’être particulièrement serrée. Et dans cette lutte, l’OM semble avoir retrouvé de sérieux arguments !