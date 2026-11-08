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RC Lens, OM : Les Red Tigers chargent encore Leca à Bollaert

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
RC Lens, OM : Les Red Tigers chargent encore Leca à Bollaert

La colère des supporters lensois ne retombe pas à l’occasion de la réception de l’OM. Après un accueil déjà très froid, les Red Tigers ont déployé une nouvelle banderole visant directement Leca et sa prise de parole.

Une nouvelle banderole contre Leca

On vous en parlait un peu plus tôt : Bollaert avait réservé un accueil glacial aux Sang et Or lors de ce RC Lens – OM. Le mouvement de colère s’est prolongé dans les tribunes avec un nouveau message particulièrement direct des Red Tigers.

Cette fois, le principal groupe de supporters lensois a ciblé Leca et son interview. « Leca : on attendait des excuses plutôt qu’une interview de merde », pouvait-on lire sur la banderole sortie pendant la rencontre. Un message sans détour, dans la continuité de la défiance affichée au cours de la soirée.

Les Red Tigers ne relâchent pas la pression

Selon les images relayées par ActuL1, il ne s’agissait pas d’une initiative isolée. Cette banderole était une nouvelle expression du mécontentement des Red Tigers pendant le choc face à l’OM.

Le choix des mots traduit surtout la nature du reproche. Les supporters ne contestent pas seulement le contenu de la prise de parole : ils indiquent clairement qu’ils attendaient des excuses. L’interview en question n’a donc pas permis d’apaiser la situation, bien au contraire.

Le dialogue reste particulièrement tendu

En visant précisément Leca, les Red Tigers personnalisent désormais leur contestation. La nouvelle banderole apporte ainsi un développement supplémentaire à une soirée déjà marquée par la froideur de Bollaert envers son équipe.

Le contexte sportif de Lens-OM n’a pas suffi à faire passer les griefs au second plan. Habituellement tourné vers le soutien aux Sang et Or, le kop lensois a utilisé cette affiche pour maintenir la pression et faire entendre ses attentes.

Cette nouvelle sortie confirme enfin que le malaise ne s’est pas dissipé après l’interview de Leca. À Bollaert, les Red Tigers réclament désormais une réponse d’une autre nature. Leur banderole a eu le mérite de la formuler très clairement.

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