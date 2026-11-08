RC Lens – OM : cinq changements attendus pour Cahuzac, du classique pour Genesio ?

Après la lourde défaite contre Côme, Yannick Cahuzac pourrait profondément remanier son onze pour accueillir l’OM, tandis que Bruno Genesio devrait miser sur une équipe marseillaise proche de celle alignée à Leverkusen.

Le RC Lens joue gros ce dimanche soir. Battus à Lille puis humiliés par Côme (1-9) en Ligue des champions, les Sang et Or doivent impérativement réagir face à l’Olympique de Marseille, à Bollaert-Delelis (20h45). Pour cette affiche de la 10e journée de Ligue 1, Yannick Cahuzac pourrait être tenté de redistribuer les cartes.

Cahuzac prêt à bouleverser son onze ?

Selon L’Équipe, plusieurs changements sont attendus dans le onze lensois. De retour de blessure, Jonathan Gradit pourrait retrouver sa place en défense centrale aux côtés de Samson Baidoo et le retour de Jean-Clair Todibo. Un secteur défensif qui devrait donc connaître un sérieux remaniement.

Dans les couloirs, Ruben Aguilar et Matthieu Udol sont pressentis pour débuter. Au milieu, Amadou Haidara et Yassine Titraoui pourraient être associés.

Mais c’est surtout dans le secteur offensif que les interrogations sont nombreuses. Privé d’Abdallah Sima, Odsonne Édouard et Franjo Ivanović, tous indisponibles, Cahuzac pourrait tenter un pari avec le jeune Mezian Mesloub associé au capitaine Florian Thauvin et Florian Sotoca en pointe.

Genesio devrait conserver ses repères avec l’OM

Du côté marseillais, la tendance est davantage à la continuité. Après la victoire obtenue à Leverkusen, Bruno Genesio devrait conserver son 4-2-3-1.

Jeffrey de Lange va logiquement garder les buts. Devant lui, Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia sont pressentis pour composer la défense.

Au milieu, Tochukwu Nnadi et Pierre-Emile Højbjerg devraient apporter leur complémentarité, avec Himad Abdelli en numéro 10. Amine Harit, préservé à Leverkusen, et Igor Paixão pourraient accompagner Amine Gouiri sur le front offensif.