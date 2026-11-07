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RC Lens : avant l’OM, Cahuzac a trouvé son sauveur ultime

Par William Tertrin2 min de lecture

Après l’humiliation à Côme (1-9), le RC Lens veut rebondir face à l’OM. Pour Yannick Cahuzac, Jonathan Gradit pourrait être l’homme fort capable de remobiliser le vestiaire et de redonner de la fierté aux Sang et Or.

Quelques jours après la déroute face à Côme (1-9), Yannick Cahuzac a besoin de s’appuyer sur des hommes de caractère. Et un nom s’impose naturellement : Jonathan Gradit. À 33 ans, le défenseur incarne l’expérience, la stabilité et l’attachement aux valeurs lensoises. Présent au club depuis 2019, il fait partie de ces joueurs capables de rappeler au vestiaire ce que représente le maillot sang et or.

Sa prise de parole vendredi n’avait rien d’anodin. Sans chercher à minimiser l’humiliation, Gradit a pointé les comportements qui l’avaient dérangé pendant la rencontre, notamment certaines attitudes de résignation. « On ne peut pas abandonner l’équipe. Ce n’est tout simplement pas le Racing Club de Lens », a-t-il martelé.

Son message a trouvé un écho dans l’analyse de Pier Gauthier, coach mental et ancien joueur de tennis de haut niveau. Pour lui, le Racing doit justement s’appuyer sur ses personnalités les plus solides pour éviter que la crise ne s’aggrave. « On va plutôt aller s’appuyer sur le costaud de l’équipe, Gradit transpire ça », estime-t-il pour La Voix du Nord. Avant de préciser : « Ces gars-là ont une vraie valeur ajoutée. Des caractères forts, pas ceux qui gueulent le plus mais des gens solides, capables de rester lucides dans la difficulté. »

Transformer la colère en force collective

Pour Pier Gauthier, le danger serait de laisser les frustrations individuelles contaminer tout le groupe. À l’inverse, quelques personnalités fortes peuvent entraîner les autres et empêcher une dérive collective. Mais le travail psychologique ne concerne pas uniquement les joueurs. Le coach mental rappelle que les supporters ont également le droit d’exprimer leur colère après une telle humiliation.

« Si les athlètes ont bien travaillé sur les émotions, qu’ils comprennent qu’ils peuvent être en colère, énervés, tristes, il faut comprendre que le public peut l’être aussi. Et être à l’aise avec le fait qu’il va peut-être les secouer », explique-t-il. Un message important avant la réception de Marseille. Les Lensois devront accepter la frustration de Bollaert et répondre sur le terrain plutôt que chercher à se protéger des critiques.

Pier Gauthier voit même dans cette colère une occasion de provoquer un électrochoc : « Si on s’appuie sur des profils forts, et qu’en même temps, on utilise la colère pour corriger des choses, plus le sentiment de vexation qui peut venir alimenter l’engagement physique, ça peut être un très bon match. »

Jonathan Gradit pourrait donc être l’un des hommes clés du renouveau lensois. Pas nécessairement par de grands discours, mais par son exemplarité, son caractère et sa capacité à remettre les exigences collectives au centre du projet. Après Côme, le RC Lens n’a plus seulement besoin de retrouver son football : il doit retrouver son identité.

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