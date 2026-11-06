RC Lens : snobé par Zidane chez les Bleus, Thauvin tient déjà sa revanche !

Non retenu par Zinédine Zidane pour le prochain rassemblement des Bleus, Florian Thauvin peut se consoler avec une nouvelle distinction individuelle : le capitaine du RC Lens est nommé pour le Trophée UNFP du joueur du mois d’octobre.

La déception est forcément présente pour Florian Thauvin. Malgré un début de saison particulièrement convaincant sous les couleurs du RC Lens, le numéro 10 lensois n’a pas été retenu par Zinédine Zidane dans sa liste pour les deux prochains rendez-vous de l’équipe de France, face à l’Italie et à la Turquie.

À 33 ans, le champion du monde 2018 espérait retrouver les Bleus, et encore plus avec les nombreuses blessures dans le secteur offensif (Dembélé, Lepaul, Akliouche). Il devra finalement patienter. Mais le capitaine des Sang et Or peut rapidement retrouver le sourire : ses performances dans le Pas-de-Calais ne passent pas inaperçues.

Florian Thauvin récompensé pour son mois d’octobre

L’UNFP a en effet dévoilé les trois joueurs nommés pour le Trophée du joueur du mois d’octobre en Ligue 1. Florian Thauvin figure parmi les heureux élus, aux côtés de Lassine Sinayoko (Paris FC) et Elye Wahi (OGC Nice).

Et cette nomination est loin d’être volée. Le Lensois a signé un mois d’octobre particulièrement productif, avec un but et cinq passes décisives. Il s’est notamment illustré face au Paris FC, lors d’un succès précieux (2-1), en inscrivant un but avant de délivrer une passe décisive. Avec huit passes décisives au compteur en championnat, Thauvin est également le meilleur passeur de Ligue 1.

Une réponse sur le terrain après la désillusion des Bleus ?

Cette nomination tombe donc à point nommé pour l’ancien Marseillais. Alors qu’il espérait convaincre Zinédine Zidane de lui offrir une nouvelle chance en équipe de France, le Lensois devra continuer à faire parler son talent avec le Racing.

Son excellent début de saison confirme en tout cas qu’il n’a rien perdu de ses qualités. Leader technique, capitaine et désormais meilleur passeur du championnat, Florian Thauvin est l’un des hommes forts du RC Lens, même s’il a lui aussi marqué le pas face au LOSC et Côme, les deux pires matchs du Racing cette saison.

Reste maintenant à transformer cette nomination en trophée. Une belle occasion de récompenser celui qui porte actuellement les ambitions lensoises.