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OM : pluie de bonnes nouvelles totalement inespérées avant le RC Lens !

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Amine Gouiri (OM)

La victoire de l’OM à Leverkusen (1-0) en Ligue Europa a apporté son lot de bonnes nouvelles avant le périlleux déplacement à Lens ce dimanche en L1 (20h45).

Le soleil est revenu à Marseille. Et pas qu’un peu. Déjà, après la quatrième victoire consécutive de l’OM en Ligue 1, dimanche dernier contre Toulouse (2-0), But! avait interrogé ses lecteurs : « L’OM peut-il finir européen cette saison ? »

Les supporters de l’OM croient à une qualification européenne

Les résultats du sondage témoignent d’un regain d’optimisme chez les supporters marseillais. 57,1 % des votants ont répondu oui, contre 42,9 % qui ne croient pas encore à une qualification européenne. Un sentiment plutôt encourageant, alors que les ambitions olympiennes semblaient bien moins évidentes en début de saison.

L’autre bonne nouvelle vient directement de la scène européenne. Grâce à son succès ce jeudi sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0), l’OM a enfin inscrit ses trois premiers points dans la compétition. Un résultat précieux qui relance les espoirs marseillais dans cette phase de championnat.

L’OM reprend espoir en Ligue Europa

Le club phocéen peut désormais envisager plus sereinement la suite de son parcours européen, après un début de campagne qui ne lui avait pas permis de prendre son envol. Les projections d’Opta viennent confirmer cette embellie.

Selon le spécialiste des statistiques, l’OM dispose désormais de 60,4 % de chances de terminer dans le top 24 de la phase de Ligue Europa. Un chiffre encourageant pour les hommes de Bruno Genesio, qui ont retrouvé le chemin de la victoire au meilleur moment. Reste maintenant à confirmer cette dynamique dimanche soir à Lens (20h45), où les Marseillais auront un tout autre défi à relever.

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