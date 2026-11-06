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RC Lens : nouveau coup de massue pour Cahuzac avant l’OM 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Après huit match dirigés, Yannick Cahuzac affiche le pire bilan pour un entraîneur du RC Lens depuis 1988 !

Les débuts de Yannick Cahuzac sur le banc du RC Lens sont loin des attentes. Nommé à la mi-septembre pour remplacer Dino Toppmöller, dont il était l’un des adjoints, le technicien a déjà dirigé huit rencontres.

Cahuzac fait pire que ses prédécesseurs au RC Lens

Son bilan est inquiétant : trois victoires pour cinq défaites. Depuis le retour du RC Lens en Ligue 1 en 2020, aucun entraîneur n’avait connu des débuts aussi difficiles. Will Still avait également remporté seulement trois de ses huit premiers matchs, mais il n’en avait perdu qu’un seul. La comparaison souligne donc les difficultés rencontrées par Cahuzac depuis sa prise de fonctions.

Les statistiques sont encore plus frappantes à l’échelle de l’histoire du club. Pour retrouver un entraîneur lensois ayant perdu cinq de ses huit premières rencontres, il faut remonter à l’automne 1988. Il s’agissait alors de Jean Parisseaux, qui avait enregistré une victoire, deux nuls et cinq défaites lors de ses huit premiers matchs.

Il faut remonter à 1988 pour retrouver une telle série

Son passage sur le banc artésien avait ensuite tourné au cauchemar : sur 32 rencontres dirigées, il n’avait remporté que quatre matchs. Le RC Lens avait terminé dernier de première division et quitté l’élite. Dans le détail, les résultats de Cahuzac sont toutefois moins alarmants en championnat. En Ligue 1, il compte trois victoires pour deux défaites, malgré un calendrier particulièrement relevé. Quatre des cinq équipes affrontées étaient alors sur le podium.

En revanche, le bilan européen est beaucoup plus préoccupant. Le RC Lens a perdu ses trois rencontres de Ligue des champions sous ses ordres, avec en point d’orgue la déroute face à Côme (1-9). Cette série vient alourdir les statistiques du technicien et fragilise encore davantage ses débuts sur le banc lensois avant la réception de l’OM dimanche à Bollaert (20h45).

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