RC Lens : Oughourlian, Parrot et Leca sortent du silence après Côme

Au lendemain de la défaite historique contre Côme (1-9), les dirigeants du RC Lens ont décidé de s’adresser directement aux joueurs avant l’entraînement, dans un contexte de profonde remise en question.

La défaite contre Côme (1-9) ne pouvait pas rester sans conséquences en interne. Au lendemain de cette soirée cauchemardesque, le RC Lens a vécu une journée forcément particulière, marquée par les interrogations et les discussions autour de cette débâcle historique.

Si le club artésien a choisi de ne pas communiquer publiquement jeudi, le silence n’a pas été de mise en interne. Joseph Oughourlian, Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca ont ainsi pris la parole devant le groupe avant le début de l’entraînement, comme le rapporte La Voix du Nord ce jeudi.

Une intervention qui témoigne de la nécessité, pour les dirigeants lensois, de ne pas laisser cette humiliation sans réponse. Il fallait exprimer les choses, faire passer des messages et surtout rappeler à chacun la responsabilité collective après une telle prestation.

Le RC Lens face à ses responsabilités après Côme

Cette prise de parole intervient alors que le Racing doit désormais gérer les répercussions d’un résultat qui dépasse largement le simple cadre sportif. Une défaite 1-9 en Ligue des champions laisse des traces et impose forcément une réflexion sur le fonctionnement du groupe et les attentes du club.

Pour Joseph Oughourlian, Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, l’enjeu est désormais de remettre le collectif face à ses responsabilités, sans perdre de vue la ligne directrice du projet lensois. Le club entend donc faire face à cette crise en interne, dans la continuité de sa stratégie. Reste à savoir si les échanges de jeudi permettront de provoquer une véritable réaction sur le terrain.

Un premier élément de réponse est attendu dimanche, avec la réception de l’Olympique de Marseille. Dans un contexte aussi lourd, le rendez-vous s’annonce déjà particulièrement important pour le RC Lens.