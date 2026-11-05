À LA UNE · RC LENS
RC Lens : Oughourlian, Parrot et Leca sortent du silence après Côme
OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : cette pépite de Ligue 1 prépare un gros coup cet été !
RC Lens : nouvelles révélations sur l’état du vestiaire après Côme, Cahuzac ciblé !
RC Lens : Kadile en remet une couche après l’humiliation contre Côme, c’est lunaire !
RC Lens : pris en flagrant délit face à Côme, un Lensois provoque la colère des supporters
RC Lens : après Cahuzac, le vrai coupable de la débâcle contre Côme est identifié et lynché ! 
RC Lens – Côme (1-9) : Pierre Ménès ravage les Sang et Or et ne donne pas cher de leur peau contre l’OM
RC Lens – Côme (1-9) : Canal+ ricane du naufrage des Sang et Or en off, le scandale éclate au grand jour !
RC Lens : le vestiaire des Sang et Or au bord de l’implosion avant l’OM ?
RC Lens – Côme (1-9) : l’avenir de Cahuzac déjà scellé ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Oughourlian, Parrot et Leca sortent du silence après Côme

Par William Tertrin2 min de lecture

Au lendemain de la défaite historique contre Côme (1-9), les dirigeants du RC Lens ont décidé de s’adresser directement aux joueurs avant l’entraînement, dans un contexte de profonde remise en question.

La défaite contre Côme (1-9) ne pouvait pas rester sans conséquences en interne. Au lendemain de cette soirée cauchemardesque, le RC Lens a vécu une journée forcément particulière, marquée par les interrogations et les discussions autour de cette débâcle historique.

Si le club artésien a choisi de ne pas communiquer publiquement jeudi, le silence n’a pas été de mise en interne. Joseph Oughourlian, Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca ont ainsi pris la parole devant le groupe avant le début de l’entraînement, comme le rapporte La Voix du Nord ce jeudi.

Une intervention qui témoigne de la nécessité, pour les dirigeants lensois, de ne pas laisser cette humiliation sans réponse. Il fallait exprimer les choses, faire passer des messages et surtout rappeler à chacun la responsabilité collective après une telle prestation.

Le RC Lens face à ses responsabilités après Côme

Cette prise de parole intervient alors que le Racing doit désormais gérer les répercussions d’un résultat qui dépasse largement le simple cadre sportif. Une défaite 1-9 en Ligue des champions laisse des traces et impose forcément une réflexion sur le fonctionnement du groupe et les attentes du club.

Pour Joseph Oughourlian, Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, l’enjeu est désormais de remettre le collectif face à ses responsabilités, sans perdre de vue la ligne directrice du projet lensois. Le club entend donc faire face à cette crise en interne, dans la continuité de sa stratégie. Reste à savoir si les échanges de jeudi permettront de provoquer une véritable réaction sur le terrain.

Un premier élément de réponse est attendu dimanche, avec la réception de l’Olympique de Marseille. Dans un contexte aussi lourd, le rendez-vous s’annonce déjà particulièrement important pour le RC Lens.

RC Lens en ce moment

Classement Ligue 1

9e / 18

13 pts · 9 matchs · 4V 1N 4D · +3

VDVDD

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo OMOM

· Ligue 1 J10

12,00N3,6522,95Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DRC Lens 1-9 Como 1907
  • DLOSC 1-0 RC Lensprono ✗
  • VRC Lens 2-1 Paris FC
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du RC Lens 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour les supporters du RC Lens
Les Sang et Or lisent aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot