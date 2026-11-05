RC Lens : pris en flagrant délit face à Côme, un Lensois provoque la colère des supporters

Entré à la 70e minute lors de la terrible défaite du RC Lens contre Côme (1-9), Junior Kadile suscite déjà de vives critiques après une séquence d’échauffement qui n’a pas échappé aux supporters.

La soirée du mercredi 4 novembre restera longtemps dans les mémoires des supporters lensois. Écrasé 9-1 par Côme à Bollaert-Delelis en Ligue des champions, le RC Lens a vécu un véritable cauchemar. Et au lendemain de cette humiliation historique, les critiques continuent de pleuvoir sur les Sang et Or.

Si plusieurs joueurs sont logiquement pointés du doigt après cette prestation catastrophique, un nouveau nom commence à faire parler : celui de Junior Kadile.

Junior Kadile critiqué pour son manque d’engagement ?

Entré en jeu à la 70e minute à la place de Florian Thauvin, alors que le Racing était déjà mené 7-1, Junior Kadile n’a pas réussi à changer le cours d’une rencontre totalement compromise.

Mais ce n’est pas uniquement sa prestation sur le terrain qui fait réagir. Son attitude lors de l’échauffement, jugée particulièrement nonchalante par certains observateurs, a également provoqué de l’agacement. Sur X, Laurent Mazure n’a d’ailleurs pas caché son mécontentement : « Même Agbonifo mettait plus d’envie que Kadile… en réserve et vite ! », a-t-il lancé.

Une sortie qui illustre l’exaspération grandissante autour du jeune Lensois. Dans un contexte aussi dramatique, chaque attitude est scrutée et le manque d’intensité, même perçu durant l’échauffement, passe difficilement auprès des observateurs.

Le RC Lens doit rapidement retrouver de l’envie

Évidemment, Junior Kadile ne peut pas être tenu responsable à lui seul d’une défaite aussi lourde. Le naufrage face à Côme est avant tout collectif, comme l’ont reconnu les joueurs et le staff après la rencontre.

Mais cette polémique intervient au pire moment pour le joueur, qui peine grandement à convaincre après une arrivée conclue sous la forme d’un prêt payant de 1 M€, avec option d’achat obligatoire de 6 M€. Dans un club où l’engagement et le dépassement de soi font partie de l’identité, les attitudes individuelles sont particulièrement observées lorsque les résultats ne suivent plus.

Reste désormais à savoir si Junior Kadile saura répondre sur le terrain. Car après une telle humiliation, le RC Lens a surtout besoin de joueurs prêts à se battre pour relever la tête.