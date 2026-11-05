RC Lens : le vestiaire des Sang et Or au bord de l’implosion avant l’OM ?

La claque retentissante essuyée contre Côme en Ligue des Champions fait poser question sur l’état d’esprit qui existe dans le vestiaire des Sang et Or.

Le 1-9 encaissé face à Côme en Ligue des Champions pourrait laisser des traces bien au-delà du terrain. Humilié devant son public à Bollaert, le RC Lens doit désormais gérer les conséquences sportives et psychologiques de cette soirée cauchemardesque. Mais une autre inquiétude commence à émerger : celle de l’état d’esprit au sein du vestiaire.

Aguilar en pompier de service

Car derrière la lourde défaite européenne, des tensions internes seraient apparues ces derniers jours. Et le prochain rendez-vous contre l’OM, dimanche à 20h45 en Ligue 1, arrive au pire moment. Après une telle déroute, les supporters lensois attendaient forcément des explications.

Ruben Aguilar a pris la parole en conférence de presse d’après-match pour présenter ses excuses et tenter de rassurer le public artésien. Un discours nécessaire après une prestation aussi difficile à accepter pour les fidèles de Bollaert. Mais les mots du défenseur du RC Lens ne suffisent pas à dissiper toutes les interrogations.

Car la question ne porte plus uniquement sur le niveau affiché contre Côme. C’est aussi l’atmosphère qui règne dans le groupe qui suscite des doutes. Une équipe peut traverser une mauvaise soirée, mais lorsque les interrogations concernent également la cohésion collective, la situation prend une autre dimension.

Quelque chose de cassé au RC Lens depuis le derby ?

Selon les premiers échos, plusieurs voix auraient le sentiment que le vestiaire lensois a progressivement perdu son unité. La victoire obtenue dans la douleur contre le Paris FC aurait constitué un premier tournant. Depuis le derby, quelque chose se serait cassé en interne, sans qu’une explication précise puisse, pour le moment, être avancée. Il reste donc difficile d’établir la nature exacte de ces éventuelles tensions.

Aucun élément ne permet d’affirmer qu’une rupture généralisée existe entre les joueurs ou avec le staff. Mais ces bruits de couloir, ajoutés à la déroute contre Côme, alimentent forcément les inquiétudes autour de l’équipe de Yannick Cahuzac.

Le contraste est d’autant plus frappant que Lens avait besoin de sérénité pour aborder cette période importante de sa saison. Au lieu de cela, le club doit désormais composer avec des interrogations sur son fonctionnement collectif, au moment même où les résultats et les prestations sont scrutés de très près.

Cahuzac fragilisé avant le choc contre l’OM

Dans ce contexte, Yannick Cahuzac se retrouve forcément exposé. Après le 1-9 contre Côme, l’entraîneur avait reconnu l’humiliation vécue par son équipe, tout en affirmant qu’il n’avait aucune intention d’abandonner : « C’est mal me connaître si vous croyez que je vais abandonner. »

Mais la détermination affichée en conférence de presse ne règle pas toutes les questions. Si les doutes autour de l’ambiance dans le vestiaire se confirment, le technicien devra rapidement trouver les ressorts pour remobiliser son groupe. Le match contre l’OM, dimanche à 20h45, représente déjà une échéance capitale pour tenter de remettre les Sang et Or sur de bons rails.

Face à Marseille, Lens n’aura pas seulement besoin d’une réaction dans le jeu. Les Artésiens devront aussi montrer qu’ils sont encore capables de faire bloc dans l’adversité. Après une humiliation européenne et des interrogations sur la cohésion du groupe, Bollaert attend désormais des actes. Et pour Cahuzac, ce choc pourrait peser lourd dans la suite de son aventure lensoise.