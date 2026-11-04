Face à Côme (21h), Yannick Cahuzac devrait procéder à plusieurs changements par rapport à la défaite du RC Lens contre le LOSC (0-1).

Le RC Lens devrait afficher un visage sensiblement différent face à Côme (21h). Selon L’Équipe, quatre changements sont notamment attendus, avec des choix forts en défense et en attaque.

Kadile et Ivanovic attendus dans le onze du RC Lens

Premier mouvement annoncé : Kyllian Antonio devrait retrouver une place dans la défense à trois. Le jeune défenseur du RC Lens prendrait ainsi la place de Ruben Aguilar dans l’axe droit, permettant à ce dernier de retrouver son rôle habituel de piston. Une réorganisation qui offrirait davantage de possibilités au staff artésien dans l’animation du couloir. Jean-Clair Todibo devrait, de son côté, conserver sa place de titulaire.

Malgré les interrogations suscitées par sa réaction lors de son remplacement contre Lille, le défenseur serait bien reconduit pour cette rencontre importante. C’est également dans le secteur offensif que les changements pourraient être les plus visibles. À gauche, Junior Kadile devrait être préféré à Florian Sotoca. Un choix qui apporterait un profil différent dans l’animation offensive lensoise, avec l’objectif de créer davantage de danger.

Cahuzac attend une réaction après le derby du Nord

Autre changement attendu : Franjo Ivanovic devrait débuter à la pointe de l’attaque à la place de Thorgan Hazard. L’attaquant du RC Lens, peu efficace depuis son arrivée cet été, aurait ainsi l’occasion de convaincre dès le coup d’envoi et de peser sur la défense adverse.

Avec ces quatre changements annoncés, Yannick Cahuzac semble vouloir provoquer une réaction au RC Lens après la claque reçue à Lille. Reste désormais à savoir si ces choix potentiels permettront aux Sang et Or de retrouver leur efficacité et de repartir de l’avant devant leurs supporters.