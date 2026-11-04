À LA UNE DU 4 NOV 2026
[07:40]ASSE Mercato : Davitashvili enrage, Kilmer cible le joueur le plus coté de L2 pour janvier ! 
[07:20]RC Lens – Côme : pluie de changements dans le onze de Cahuzac ! 
[07:00]OM, PSG, OL, RC Lens, Stade Rennais, LOSC : un jackpot de 400 M€ attendu pour la Ligue 1 !
[06:40]Pronostic Bayer Leverkusen – OM (05/11) : prono, cotes et compos
[06:20]Pronostic Real Sociedad – OL (05/11) : prono, cotes et compos
[06:00]ASSE : mauvaise nouvelle pour Mamour Ndiaye !
[05:00]OM Mercato : une première recrue pour l’été prochain déjà validée !
[23:30]ASSE : un très bon présage pour les Verts avant Laval ?
[22:57]Villarreal – PSG : les notes des Parisiens
[22:54]Ligue des Champions : le PSG et le Barça se baladent, enfin un point pour le LOSC !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens – Côme : pluie de changements dans le onze de Cahuzac ! 

Par Bastien Aubert - 4 Nov 2026, 07:20
Franjo Ivanovic (RC Lens)

Face à Côme (21h), Yannick Cahuzac devrait procéder à plusieurs changements par rapport à la défaite du RC Lens contre le LOSC (0-1).

Le RC Lens devrait afficher un visage sensiblement différent face à Côme (21h). Selon L’Équipe, quatre changements sont notamment attendus, avec des choix forts en défense et en attaque.

Kadile et Ivanovic attendus dans le onze du RC Lens

Premier mouvement annoncé : Kyllian Antonio devrait retrouver une place dans la défense à trois. Le jeune défenseur du RC Lens prendrait ainsi la place de Ruben Aguilar dans l’axe droit, permettant à ce dernier de retrouver son rôle habituel de piston. Une réorganisation qui offrirait davantage de possibilités au staff artésien dans l’animation du couloir. Jean-Clair Todibo devrait, de son côté, conserver sa place de titulaire.

Malgré les interrogations suscitées par sa réaction lors de son remplacement contre Lille, le défenseur serait bien reconduit pour cette rencontre importante. C’est également dans le secteur offensif que les changements pourraient être les plus visibles. À gauche, Junior Kadile devrait être préféré à Florian Sotoca. Un choix qui apporterait un profil différent dans l’animation offensive lensoise, avec l’objectif de créer davantage de danger.

Cahuzac attend une réaction après le derby du Nord

Autre changement attendu : Franjo Ivanovic devrait débuter à la pointe de l’attaque à la place de Thorgan Hazard. L’attaquant du RC Lens, peu efficace depuis son arrivée cet été, aurait ainsi l’occasion de convaincre dès le coup d’envoi et de peser sur la défense adverse.

Avec ces quatre changements annoncés, Yannick Cahuzac semble vouloir provoquer une réaction au RC Lens après la claque reçue à Lille. Reste désormais à savoir si ces choix potentiels permettront aux Sang et Or de retrouver leur efficacité et de repartir de l’avant devant leurs supporters.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC LensLigue des champions
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue des champions, RC Lens