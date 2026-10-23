Les supporters du RC Lens privé d’Anfield ? C’est le scénario catastrophe redouté par tous après les débordements à Prague puis à Bruges…

La soirée européenne à Bruges pourrait laisser des traces bien au-delà du résultat sportif. Battu 3-0 en Belgique, le RC Lens doit désormais faire face à une autre inquiétude : les conséquences disciplinaires des incidents impliquant des supporters lensois. Après les événements survenus précédemment à Prague, la question d’une éventuelle sanction de l’UEFA est désormais au centre des préoccupations.

Le sursis du RC Lens en danger ?

Et un scénario fait particulièrement peur aux supporters artésiens : ne pas pouvoir soutenir leur équipe dans le parcage visiteurs d’Anfield, à Liverpool. Pour les amoureux du RC Lens, ce déplacement représente bien plus qu’un simple match européen. Il symbolise la possibilité de vivre une soirée exceptionnelle dans l’un des stades les plus mythiques du football mondial.

Les incidents survenus à Prague auraient déjà valu au RC Lens une sanction assortie d’un sursis de la part de l’UEFA. Les nouveaux débordements signalés à Bruges, notamment des jets de fumigènes, pourraient désormais compliquer la situation du club. Si les faits sont retenus par les instances disciplinaires et si les conditions de révocation du sursis sont réunies, Lens pourrait s’exposer à une sanction supplémentaire. La nature exacte de celle-ci dépendra toutefois des éléments examinés par l’UEFA et de sa décision officielle.

Il faut donc rester prudent : à ce stade, une fermeture du parcage lensois à Anfield ne peut pas être présentée comme acquise. Mais l’accumulation des incidents fait peser une véritable incertitude sur la présence des supporters lors de ce rendez-vous. Le club pourrait également être amené à répondre des faits reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire. Les éventuelles mesures dépendront notamment des rapports officiels et des circonstances retenues.

Un immense gâchis à venir pour le peuple lensois ?

Pour les supporters lensois, l’idée est difficile à accepter. Depuis des années, les déplacements européens représentent des moments privilégiés pour le peuple Sang et Or. Affronter Liverpool dans son antre aurait une saveur particulière, tant Anfield occupe une place à part dans l’imaginaire du football. Les chants artésiens, l’ambiance des tribunes et la rencontre de deux cultures populaires auraient pu donner naissance à une soirée mémorable. On pouvait imaginer les Corons résonner dans les tribunes, répondre au mythique « You’ll Never Walk Alone » et voir les supporters des deux clubs partager leur passion du football.

Mais si l’UEFA prononçait une sanction empêchant les Lensois d’assister à la rencontre dans le parcage visiteurs, cette fête pourrait être sérieusement amputée. Une telle décision ne signifierait pas nécessairement que tous les supporters lensois seraient interdits de stade : tout dépendrait précisément du contenu de la sanction. La fermeture du secteur visiteurs, une interdiction de déplacement ou une autre mesure disciplinaire sont des dispositifs distincts.

L’inquiétude est d’autant plus forte que ce déplacement représente un événement marquant pour une communauté de supporters particulièrement attachée à son club. Pour le RC Lens, la situation est également délicate. Au-delà des conséquences sportives et financières potentielles, une sanction visant les supporters pourrait ternir l’image d’un club dont l’identité repose largement sur la ferveur populaire et le lien avec son public. La priorité est désormais de connaître les suites données aux incidents.