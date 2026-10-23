RC Lens : les Sang et Or empochent le jackpot en Ligue des champions

Malgré sa déroute à Bruges (0-3), le RC Lens continue a moisson financière en Ligue des Champions.

Le contraste est saisissant pour le RC Lens. Alors que les Sang et Or ont subi une lourde défaite face au Club Bruges (0-3) lors de la troisième journée de Ligue des champions, leur aventure européenne continue de représenter une source de revenus considérable.

18,6 millions d’euros déjà garantis pour le RC Lens

Dans une compétition où les performances sportives influencent directement les primes, chaque victoire compte. Mais une part importante des recettes est également garantie par la participation au tournoi et par les mécanismes de redistribution de l’UEFA. Selon les estimations de Sportune, le RC Lens aurait déjà accumulé environ 31 millions d’euros de revenus liés à sa participation à la compétition. Un montant qui illustre l’intérêt économique d’une présence sur la scène européenne, même lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.La première composante de ces revenus est la prime de participation. Chaque club engagé dans la phase de ligue bénéficie d’un montant commun de 18,6 millions d’euros.

Cette somme constitue le socle financier du parcours européen lensois. Elle ne dépend pas directement des résultats obtenus sur le terrain et permet au club de bénéficier d’une rentrée d’argent importante dès son entrée dans la compétition. À cette base s’ajoutent les revenus liés au pilier dit de la « valeur », qui combine notamment des éléments associés au coefficient UEFA et aux droits audiovisuels. Pour Lens, cette composante est estimée à 10,248 millions d’euros dans les chiffres rapportés. Enfin, le club artésien aurait également bénéficié d’une prime de 2,1 millions d’euros pour sa victoire contre le Slavia Prague. L’addition de ces trois éléments permet d’atteindre environ 30,95 millions d’euros, soit près de 31 millions.

Des bonus supplémentaires encore à aller chercher

La défaite 3-0 en Belgique représente évidemment un revers sportif. Elle prive Lens de la possibilité d’engranger une nouvelle prime de victoire, fixée à 2,1 millions d’euros par succès en phase de ligue. Mais elle ne remet pas en cause les sommes déjà acquises au titre de la participation ni les revenus calculés selon les mécanismes de redistribution. Le parcours européen conserve donc une dimension financière importante pour le club. Chaque résultat positif supplémentaire peut améliorer le bilan, tandis que la position finale au classement de la phase de ligue déterminera également le montant d’un bonus complémentaire. La prudence reste néanmoins de mise : les quelque 31 millions d’euros évoqués correspondent à une estimation des revenus liés à la compétition, et non à un bénéfice net. Les coûts associés à la participation européenne doivent également être pris en compte pour mesurer son effet réel sur les finances du RC Lens.

La phase de ligue offre d’autres possibilités de revenus. Le classement final des 36 équipes détermine notamment une prime supplémentaire, dont le montant varie selon la position occupée. Les chiffres rapportés par Sportune évoquent une fourchette allant de 275 000 euros pour la dernière place à 9,9 millions d’euros pour la première, auxquels peut s’ajouter un bonus de deux millions d’euros pour le leader final. La qualification pour les phases à élimination directe peut également ouvrir la voie à de nouvelles primes. Le parcours sportif reste donc un facteur déterminant pour accroître les recettes européennes. Pour le RC Lens, l’enjeu est désormais de rebondir après la défaite à Bruges et de préserver ses chances d’obtenir des revenus supplémentaires. Une meilleure position finale pourrait renforcer le bilan financier de la campagne, même si les montants exacts dépendront des résultats obtenus et du classement définitif.

Le PSG creuse l’écart sur le plan financier

Le PSG illustre l’importance des résultats sportifs dans cette mécanique. Sa victoire contre le FC Barcelone lui a rapporté une prime supplémentaire de 2,1 millions d’euros, selon les chiffres relayés. Avec trois victoires bonifiées, le club parisien aurait ainsi engrangé 6,3 millions d’euros de primes de résultat, en plus de sa prime de participation et de ses revenus liés au pilier de la valeur, estimés à 36,663 millions d’euros dans les données citées.

Le LOSC et le RC Lens bénéficient eux aussi de la prime commune de 18,6 millions d’euros, mais leurs revenus complémentaires dépendent notamment de leurs résultats et de leur position dans les différents mécanismes de redistribution. Cette comparaison rappelle une réalité économique du football européen : participer à la Ligue des champions constitue déjà une source majeure de recettes, mais gagner des matchs et terminer le plus haut possible au classement permet de franchir un nouveau palier.