RC Lens : Todibo a trouvé l’astuce parfaite pour se mettre ses coéquipiers dans la poche

Malgré des débuts compliqués sur le terrain, Jean-Clair Todibo a rapidement trouvé sa place dans le vestiaire du RC Lens, allant jusqu’à gâter ses nouveaux coéquipiers.

Arrivé fin août dans l’Artois, Jean-Clair Todibo était attendu comme un renfort de poids pour stabiliser la défense du RC Lens. Mais si le défenseur international français peine encore à répondre aux attentes sportives, il semble avoir réussi une première mission : se faire apprécier de ses partenaires.

Todibo a sorti le grand jeu pour séduire le vestiaire lensois

Prêté sans option d’achat par West Ham, où il était barré, Jean-Clair Todibo avait besoin de relancer sa carrière. Le défenseur de 26 ans avait également attendu une possible arrivée à l’OM, finalement restée sans suite, avant de choisir le RC Lens.

Pour rejoindre les Sang et Or, l’ancien joueur de l’OGC Nice a consenti à des efforts financiers considérables, acceptant de toucher moins de la moitié du salaire qu’il percevait en Angleterre. Un choix qui lui permet de retrouver la Ligue 1 et de découvrir la Ligue des champions sous ses nouvelles couleurs.

Mais Todibo n’a pas seulement misé sur le football pour réussir son intégration. Comme le rapporte L’Équipe, l’international français s’est rapidement rapproché de ses nouveaux partenaires, notamment en leur offrant des consoles de jeux. Une attention qui illustre sa volonté de s’intégrer rapidement dans un vestiaire qu’il a rejoint dans un contexte particulier.

Un vestiaire conquis, mais un défi sportif à relever

Si son intégration humaine semble bien engagée, le défenseur doit encore convaincre sur le terrain. Freiné par un manque de rythme et un pépin physique lors de ses premières apparitions, Todibo peine également à assimiler les principes défensifs lensois, qui exigent notamment de l’agressivité et une capacité à défendre vers l’avant. Ses dernières sorties contre Troyes et le Club Bruges ont ainsi laissé des interrogations sur son niveau physique et sa complémentarité avec ses partenaires.

La situation reste donc contrastée pour le joueur prêté par West Ham : apprécié dans le vestiaire, il doit désormais transformer cette bonne entente en performances convaincantes. Car au RC Lens, les sourires et les consoles de jeux ne suffiront pas à garantir une place de titulaire. Todibo le sait : pour s’imposer durablement chez les Sang et Or, il lui faudra aussi répondre aux exigences du terrain.