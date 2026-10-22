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FRANCE

RC Lens Mercato : le départ de Jean-Clair Todibo déjà envisagé ?

Par William Tertrin - 22 Oct 2026, 16:00

Arrivé en prêt de West Ham, Jean-Clair Todibo serait déjà dans le viseur de critiques internes au RC Lens.

Le mercato du RC Lens pourrait-il connaître un premier dossier délicat autour de Jean-Clair Todibo ? Recruté en provenance de West Ham pour renforcer la défense artésienne, l’international français serait au cœur de nouvelles interrogations, selon des informations relayées sur les réseaux sociaux.

D’après le très renseigné @Abdel_hamed6 sur X, le club lensois envisagerait de se séparer du défenseur central en cassant son prêt pour plusieurs raisons internes. Une coïncidence pour le moins surprenante, alors que Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens, affirmait il y a quelques jours sur Ligue 1+ être convaincu à « 100 % » que Jean-Clair Todibo deviendrait le patron de la défense lensoise.

Todibo pointé du doigt pour son comportement et sa condition physique

Les critiques ne concerneraient pas uniquement ses performances sportives. Des informations attribuées au forum de supporters de West Ham KUMB évoquent des retards à l’entraînement, des difficultés lors de tests physiques habituels et une attitude jugée peu professionnelle dans le vestiaire du RC Lens.

À ce stade, ces accusations ne sont pas encore confirmées et doivent donc être prises avec prudence. Néanmoins, les interrogations sur la condition physique du défenseur sont également présentes dans la presse. Au 22 octobre, l’ancien de Nice est toujours en manque de rythme avec de la difficulté à enchaîner les minutes depuis son arrivée dans l’Artois, même s’il a disputé la seconde période contre Bruges en Ligue des Champions.

Un prêt de West Ham qui tourne déjà au casse-tête ?

Officialisé le 1er septembre, le prêt de Jean-Clair Todibo a été conclu sans option d’achat. Le RC Lens espérait profiter de l’expérience d’un défenseur passé par le FC Barcelone, l’OGC Nice et la Premier League pour consolider son arrière-garde.

Mais entre sa préparation physique incomplète et les nouvelles rumeurs autour de son intégration, ce pari pourrait devenir plus compliqué que prévu…

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