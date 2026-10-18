RC Lens : Leca lâche une grande annonce sur Todibo !

Interrogé sur Ligue 1+ sur la capacité de Jean-Clair Todibo à retrouver 100 % de son niveau, le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a affiché une confiance totale envers son défenseur.

Jean-Louis Leca n’a pas caché son optimisme concernant Jean-Clair Todibo. Interrogé par Ligue 1+ sur la possibilité de voir le défenseur central retrouver son meilleur niveau, le directeur sportif du RC Lens a répondu par l’affirmative, avec une conviction claire : oui, il en est certain.

Jean-Clair Todibo n’a pas convaincu à Troyes

Recruté en prêt en provenance de West Ham à la toute fin du mercato estival, Jean-Clair Todibo représente un renfort important pour la défense lensoise, du moins sur le papier. L’international français, passé notamment par l’OGC Nice et le FC Barcelone, possède une expérience du très haut niveau qui peut apporter de la solidité et de la sérénité au secteur défensif artésien.

Si le défenseur est venu à Lens avec l’ambition de se relancer, son arrivée n’a pas encore vraiment porté ses fruits. Pas prêt physiquement, il a retrouvé le onze de départ samedi à Troyes, et a dû sortir au bout d’une heure à cause de crampes. Pas l’idéal quand on sait qu’il a été recruté pour pallier le départ libre du taulier Malang Sarr…

La confiance de Jean-Louis Leca envers Todibo

La réponse de Jean-Louis Leca sur Ligue 1+ traduit la confiance accordée au joueur par les dirigeants lensois. Pour le directeur sportif, le retour de Todibo à son meilleur niveau ne semble pas faire de doute.

Reste désormais au défenseur à retrouver progressivement son rythme et ses meilleures sensations sur le terrain. Le principal enjeu sera de transformer cette confiance en performances régulières sous le maillot sang et or.

En tout cas, pour le RC Lens, un Jean-Clair Todibo à 100 % pourrait et doit représenter un atout majeur pour la suite de la saison. Encore plus avec les (trop) nombreuses absences dans ce secteur de jeu…