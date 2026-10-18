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FRANCE

RC Lens : Cahuzac donne des nouvelles mitigées de Todibo, Ganiou et Aguilar avant Bruges

Par Bastien Aubert - 18 Oct 2026, 08:00
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Le RC Lens a fini à dix à Troyes (3-1) avec les sorties de Jean-Clair Todibo, Ruben Aguilar et Ismaëlo Ganiou, dont le coach Yannick Cahuzac a donné des nouvelles.

Le RC Lens n’a pas seulement dû batailler sur le terrain à Troyes. Les Sang et Or ont également vu leur secteur défensif être frappé par plusieurs alertes physiques, au pire moment du calendrier.

Todibo victime de crampes, Aguilar touché à la cheville

Jean-Clair Todibo, Ruben Aguilar et Ismaëlo Ganiou ont tous trois été contraints de quitter leurs partenaires. Une situation préoccupante à l’approche d’un rendez-vous européen important contre Bruges, mercredi. La première alerte a concerné Jean-Clair Todibo, sorti à la 60e minute. Le défenseur aurait simplement été victime de crampes, selon les premières explications de Yannick Cahuzac. En conférence de presse d’après match, l’entraîneur du RC Lens s’est voulu rassurant sur son état physique : « Pour J.C., ce ne sont que des crampes. »

Une bonne nouvelle pour le Racing, qui espère pouvoir compter sur son défenseur pour le déplacement en Belgique. Sa récupération sera toutefois surveillée de près, notamment après une rencontre particulièrement exigeante. Ruben Aguilar a ensuite quitté la pelouse à la 72e minute, touché à la cheville gauche. Là encore, le premier diagnostic communiqué par Cahuzac se voulait plutôt optimiste. « Pour Aguilar, ça semble être juste un coup », a expliqué le technicien. Le staff attendra néanmoins de voir comment le latéral récupère avant de prendre une décision concernant sa présence face à Bruges.

La situation est un peu plus incertaine pour Ismaëlo Ganiou. Le jeune défenseur du RC Lens a ressenti une douleur à un genou et a dû sortir à la 80e minute. Le RC Lens ayant déjà atteint son quota de remplacements, ses partenaires ont terminé la rencontre à dix. Cahuzac a confirmé que des examens étaient prévus : « Pour Isma, on passera des examens demain. » Le RC Lens devra donc patienter avant de connaître la gravité de cette alerte et de savoir si son jeune défenseur pourra être disponible pour la prochaine échéance européenne.

Cahuzac face à un casse-tête au RC Lens

Ces trois sorties compliquent forcément la préparation du déplacement à Bruges (mercredi, 21h). Le secteur défensif du RC Lens est déjà fragilisé par l’absence de longue durée de Samson Baidoo, qui revient progressivement et dont la charge de travail doit être gérée avec précaution.

Le retour éventuel de Jonathan Gradit pourrait offrir une solution supplémentaire, mais le staff doit également tenir compte de la fatigue accumulée et du niveau de forme de chacun. « On fera un point demain », a précisé Cahuzac, qui refuse donc de se prononcer trop tôt sur les disponibilités de ses joueurs. L’entraîneur du RC Lens a également rappelé les contraintes du calendrier : « On enchaine énormément de matches et il faut gérer les temps de jeu de chacun, car tout le monde n’est pas au même niveau. »

Dans ce contexte, Robin Risser a tenu à rappeler que Lens disposait de solutions pour faire face aux imprévus. « On a un effectif conséquent. Jo va revenir et j’espère que ce ne sera pas trop grave pour Isma et Ruben », a déclaré le gardien lensois. Sa propre prestation à Troyes constitue d’ailleurs un motif de satisfaction pour les Sang et Or. Risser a répondu présent et devrait, sauf imprévu, conserver sa place face à Bruges. Pour le RC Lens, les prochaines heures seront déterminantes.

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