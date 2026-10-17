En manque d’équilibre malgré un effectif de qualité, Yannick Cahuzac pourrait s’appuyer sur un nouveau taulier dans son onze type.

Le RC Lens a besoin de retrouver de la sérénité. Malgré un effectif de qualité, les Artésiens ont montré certaines limites lors de leurs premières sorties. Le manque d’équilibre et les difficultés défensives ont notamment alimenté les interrogations autour du collectif.

Todibo, le patron attendu dans la défense du RC Lens

Dans ce contexte, le retour attendu de Jean-Clair Todibo au premier plan pourrait représenter une solution importante pour Yannick Cahuzac, désormais installé sur le banc lensois après le départ de Dino Toppmöller. Le recrutement de Jean-Clair Todibo apporte de l’expérience à un secteur défensif qui en avait besoin. Passé notamment par Nice et West Ham, l’international français possède un profil capable de s’imposer dans les duels et d’apporter davantage de sérénité à ses partenaires.

Le sondage lancé par But! témoigne en tout cas d’un certain optimisme autour de l’ancien Niçois. À la question « Selon vous, Todibo peut-il être le nouveau patron du RC Lens ? », les réponses sont largement favorables :

Oui : 67,1 %

Non : 32,9 %

Près de sept votants sur dix voient donc en Todibo le défenseur capable de prendre les commandes de l’arrière-garde lensoise. Ce résultat traduit les espoirs placés dans le recrutement du joueur. Il ne garantit évidemment pas qu’il s’imposera immédiatement comme le leader attendu, mais il montre que les supporters sont prêts à lui accorder leur confiance.

Le RC Lens doit maintenant trouver le bon équilibre

L’arrivée de Todibo ne réglera pas tous les problèmes lensois à elle seule. Yannick Cahuzac devra également améliorer le fonctionnement collectif, réduire les espaces laissés aux adversaires et trouver les bonnes associations dans sa défense. Le nouvel entraîneur du RC Lens bénéficie toutefois d’un avantage : il connaît les principes du club et veut remettre l’équipe sur les bases qui ont fait sa force ces dernières saisons.

La direction lensoise a justement expliqué vouloir retrouver davantage de continuité dans le jeu et l’identité du Racing. Pour le RC Lens, Jean-Clair Todibo doit donc représenter bien plus qu’un renfort supplémentaire. Le défenseur pourrait devenir l’un des piliers d’une équipe qui cherche encore ses repères. Les supporters ont déjà exprimé leur confiance. Reste désormais à l’ancien joueur du FC Barcelone de transformer ces attentes en performances convaincantes. Dès ce soir à Troyes ?