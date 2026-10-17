Yannick Cahuzac devrait titulariser une équipe mixte pour le déplacement du RC Lens à Troyes (21h).

Le RC Lens doit rapidement retrouver de l’élan en championnat. Après sa défaite contre le Sporting en Ligue des Champions (0-2), le club artésien se déplace sur la pelouse de Troyes avec l’objectif de repartir de l’avant. Mais le calendrier impose aussi de gérer les organismes, alors que le déplacement à Bruges approche.

Todibo attendu dans le onze du RC Lens

Yannick Cahuzac devrait donc profiter de cette rencontre pour faire tourner à plusieurs postes. Et Jean-Clair Todibo pourrait en profiter pour retrouver une place dans le onze de départ. Le défenseur figure bien dans le groupe de 21 joueurs retenus pour affronter l’ESTAC.

Selon L’Équipe, Todibo pourrait être associé à Kyllian Antonio et Ismaëlo Ganiou dans l’axe. Une solution qui permettrait à Cahuzac de ménager Samson Baidoo, récemment revenu à la compétition après une longue période sans jouer. Le staff lensois doit en effet gérer les temps de jeu tout en conservant une défense suffisamment solide pour aller chercher les trois points. Todibo dispose en tout cas d’une belle occasion de s’installer davantage dans la rotation. Son expérience et sa capacité à défendre dans une ligne de trois pourraient être précieuses pour accompagner les jeunes Antonio et Ganiou.

Le technicien lensois devra composer sans Matthieu Udol, suspendu après son expulsion contre Lyon, ni Abdallah Sima, toujours indisponible en raison d’une blessure à la cuisse. Jonathan Gradit sera également absent. Le défenseur s’est entraîné individuellement cette semaine et le staff ne souhaite prendre aucun risque avant son retour avec le groupe, attendu la semaine prochaine. Maik Nawrocki reste lui aussi forfait. Ces absences réduisent les possibilités défensives et rendent la présence de Todibo particulièrement importante.

Haïdara et Titraoui attendus au milieu

Au milieu de terrain, Amadou Haïdara et Yassine Titraoui pourraient débuter la rencontre. Leur titularisation permettrait de maintenir de l’intensité tout en répartissant les efforts avant le prochain rendez-vous européen du RC Lens. Sur les côtés, Ruben Aguilar est pressenti à droite pour remplacer Saud Abdulhamid, tandis que Michal Skoras pourrait occuper le couloir gauche. Offensivement, Florian Thauvin et Florian Sotoca devraient être associés en soutien d’Odsonne Édouard. Le duo avait montré de bonnes choses contre Lyon et pourrait être reconduit pour tenter de faire la différence à Troyes.

La composition envisagée par L’Équipe serait donc la suivante : Risser – Antonio, Ganiou, Todibo – Aguilar, Haïdara, Titraoui, Skoras – Thauvin, Sotoca – Édouard.

Cette équipe reste à confirmer au moment de l’annonce officielle. Mais la tendance est claire : Todibo fait partie des candidats sérieux à une titularisation, dans un onze remanié pour répondre aux exigences du calendrier. Face à une équipe de Troyes en difficulté au classement, Lens doit surtout éviter de laisser filer de nouveaux points. Cahuzac devra trouver le bon équilibre entre rotation et ambition sportive.