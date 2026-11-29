Les retours en forme d’Abdallah Sima et la montée en puissance de Mezian Mesloub ont rebattu les cartes au RC Lens, avec une conséquence directe pour Thorgan Hazard, comme confirmé par Didier Digard.

La victoire du RC Lens à Angers (2-5) samedi a permis aux Sang et Or de retrouver le chemin du succès. Mais cette rencontre a également été marquée par une décision forte de Didier Digard : l’absence de Thorgan Hazard dans le groupe.

Avec le retour de plusieurs joueurs importants, l’entraîneur lensois dispose désormais de davantage de solutions offensives. Une concurrence qui oblige le technicien à faire des choix, parfois difficiles à accepter pour les joueurs concernés.

Interrogé sur la situation de l’international belge, Didier Digard a reconnu que cette décision n’avait pas été simple. « C’est malheureusement un choix », a-t-il confié pour La Voix du Nord. L’entraîneur du RC Lens a également insisté sur la concurrence au sein de son effectif : « On a beaucoup de joueurs qui performent, donc c’est humainement difficile de faire ces choix, mais malheureusement, je n’ai pas le choix. »

Mezian Mesloub bouscule la hiérarchie

Si Thorgan Hazard a fait les frais de cette situation, le jeune Mezian Mesloub continue de gagner du terrain. Titularisé pour la troisième fois cette saison, le milieu offensif confirme la confiance que lui accorde Didier Digard. Le retour d’Abdallah Sima, auteur d’un quintuplé exceptionnel contre Angers, renforce aussi la concurrence dans le secteur offensif lensois.

Didier Digard devra donc trouver la meilleure formule pour exploiter les qualités de chacun. Une situation qu’il aborde avec ambition : « Quand on a des joueurs de cette qualité, on se doit de trouver des solutions. »

Pour Thorgan Hazard, le message est clair : il devra se montrer décisif pour retrouver sa place dans le groupe lensois lors des prochaines rencontres.