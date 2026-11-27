Didier Digard compte bien changer le statut de Mezian Mesloub au RC Lens : l’entraîneur souhaite offrir davantage de titularisations au jeune prodige de 17 ans pour lui permettre de franchir un nouveau cap.

C’est une volonté clairement affichée par Didier Digard. Depuis son arrivée sur le banc artésien, le technicien semble avoir identifié le potentiel de Mezian Mesloub et souhaite lui donner davantage de responsabilités. Titularisé face à Toulouse (1-1), le jeune joueur de 17 ans a notamment montré de belles choses dans son association avec Florian Thauvin. Une prestation qui confirme qu’il peut avoir un véritable rôle à jouer dans le projet lensois.

En conférence de presse, Didier Digard n’a d’ailleurs pas caché son admiration : « C’est un niveau de jeu comme on en voit très peu à son âge. Moi, je n’ai jamais vu. » Mais le nouvel entraîneur lensois veut surtout faire évoluer son statut. Jusqu’ici, Mesloub était régulièrement utilisé comme un joker offensif, avec la pression de devoir faire basculer les rencontres lorsqu’il entrait en jeu. « Mon objectif est d’arriver à le faire démarrer des matches pour lui enlever cette étiquette qu’il a un peu malgré lui et qui pourrait l’amener à être perçu en sauveur », explique Digard dans des propos rapportés par Lensois.com.

Une véritable promesse pour le jeune Lensois : il devrait avoir davantage d’occasions de débuter les rencontres, contrairement à ce qu’il a vécu en début de saison avec seulement une seule titularisation.

Le casse-tête Florian Thauvin

Reste une question importante pour Digard : comment associer durablement Mesloub et Florian Thauvin ? Les deux joueurs apprécient évoluer sur le côté droit de l’attaque. Le technicien ne compte toutefois pas sacrifier l’un pour l’autre. Il souhaite au contraire trouver les bons automatismes pour aligner un maximum de joueurs talentueux. « Il faut trouver la complémentarité pour avoir le plus de joueurs de qualité possible sur le terrain, sans qu’ils ne se marchent pas dessus », souligne-t-il.

Digard sait également qu’il doit protéger son jeune talent. À seulement 17 ans, Mesloub a encore beaucoup à apprendre et son exposition doit être maîtrisée. « L’exposer, c’est aussi très bénéfique pour le club. Mais trop l’exposer peut ne pas être bénéfique pour le groupe », reconnaît l’entraîneur.

Le message est donc clair : Didier Digard veut faire de Mezian Mesloub un véritable titulaire en puissance au RC Lens. Dès ce samedi contre Angers pour enchaîner ?