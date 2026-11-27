Il y a un an, Pierre Sage et le RC Lens rêvaient grand sur le marché des transferts, lorgnant Monaco pour muscler un couloir droit alors en pleine ascension. Douze mois plus tard, la donne a radicalement changé : Lens nage en eaux troubles, loin de l’enthousiasme passé.

Quand le mercato faisait vibrer Bollaert

Souvenez-vous, fin novembre 2025 : le RC Lens affichait une santé insolente après un début de saison canon, pointant à la troisième place de Ligue 1. Pierre Sage, tout juste installé sur le banc, incarnait le renouveau des Sang et Or avec des ambitions claires : consolider un effectif déjà performant pour viser l’Europe, rien de moins. Les regards étaient alors tournés vers Monaco et son couloir droit, avec le dossier Krepin Diatta en ligne de mire. Le Racing voulait renforcer un secteur clé, profiter d’une ASM dans le dur – huitième au classement, à huit longueurs de Lens – pour attirer un renfort de poids dès janvier. Le mercato hivernal s’annonçait comme la rampe de lancement d’une deuxième partie de saison ambitieuse, où chaque rumeur alimentait l’optimisme d’un public lensois alors porté par la dynamique et le jeu proposé.

Ce contexte de conquête, où chaque piste semblait crédible et chaque recrutement possible, traduisait une période d’insouciance retrouvée à Bollaert. Lens était un club qui attirait, qui planifiait, qui rêvait à voix haute, et Pierre Sage s’était imposé comme le chef d’orchestre d’un projet qui semblait n’avoir que des lendemains qui chantent.

Un an plus tard : la fièvre est retombée, place à la crise

Douze mois ont passé et le décor n’a plus rien de doré. L’actualité qui rythme désormais le RC Lens est celle de la tension et du doute. Les Sang et Or n’ont plus gagné depuis cinq rencontres toutes compétitions confondues, et la Ligue 1 est devenue un terrain de souffrance où chaque point se dispute chèrement. Didier Digard, arrivé depuis peu à la tête de l’équipe, n’a toujours pas goûté à la victoire et doit composer avec un vestiaire secoué par les mauvais résultats… et les polémiques internes. Florian Thauvin, capitaine sous pression, a récemment cristallisé les crispations après une sortie médiatique fracassante suivie d’excuses publiques, révélant une fracture naissante dans le groupe.

La Ligue des Champions, qui aurait dû être une vitrine, se transforme en chemin de croix : Lens n’a plus que 4,44 % de chances de prolonger l’aventure européenne, selon les projections, et les statistiques se chargent de rappeler à quel point l’ascenseur émotionnel a été brutal. Même le mercato, autrefois source de tous les espoirs, ne fait plus rêver : le dossier Sangaré, vendu à prix d’or l’été dernier, symbolise plus l’obligation de vendre que la capacité à attirer. À l’heure où le Racing s’apprête à affronter Angers pour enrayer une spirale négative, le contraste avec l’insolence d’il y a un an est saisissant. L’heure n’est plus aux ambitions de podium, mais à l’urgence de se ressouder pour ne pas sombrer.