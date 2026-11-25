Mamadou Sangaré ne manquait pas de prétendants avant de quitter le RC Lens pour Brentford. Ce mercredi 25 novembre, le directeur technique des Bees a livré les coulisses d’un dossier où Crystal Palace et Manchester United ont tenté de peser.

Brentford a dû résister à une forte concurrence

On vous en parlait dès le 1er août : Mamadou Sangaré a quitté le RC Lens pour Brentford dans le cadre d’un transfert estimé à près de 48 millions d’euros. Un montant qui a fait du milieu malien la plus grosse vente de l’histoire du Racing.

Le développement nouveau concerne les coulisses de cette opération. Dans des propos relayés par Lensois.com, Lee Dykes, directeur technique de Brentford, confirme que plusieurs formations discutaient avec l’ancien Lensois. Crystal Palace, alors entraîné par Pierre Sage, envisageait même de surenchérir au moment où les négociations approchaient de leur dénouement. Manchester United avait également manifesté son intérêt.

Le projet des Bees a fait la différence

Brentford a finalement convaincu Sangaré grâce à son discours et à la place qui lui était promise en Premier League. « Nous avons pu présenter notre dossier sur les raisons pour lesquelles il devrait venir à Brentford, car de nombreux autres clubs discutaient avec lui », explique Lee Dykes à Sky Sports.

Le dirigeant anglais insiste aussi sur le rôle joué par Keith Andrews. Le courant est rapidement passé entre l’entraîneur des Bees et l’international malien, séduit par la possibilité de franchir un nouveau cap. « Il a simplement senti que Brentford était le bon pas pour lui afin d’accéder au niveau supérieur et de jouer au football de Premier League », poursuit le directeur technique.

Un départ qui laisse aussi des traces à Lens

Le transfert record de Sangaré a offert une rentrée d’argent considérable au RC Lens, mais son remplacement sportif reste observé de près. Après 17 rencontres officielles, les recrues artésiennes n’avaient directement contribué qu’à six buts, soit le plus faible total du club depuis sa remontée en Ligue 1.

Après 17 matchs officiels, le RC Lens a vu ses recrues être impliquées directement sur 6 buts. C’est le plus faible total depuis la remontée en Ligue 1. — @Laurentmazure https://twitter.com/Laurentmazure/status/2125495814126473561

Sangaré s’est déjà imposé en Premier League

À Brentford, le choix du joueur de 24 ans est pour l’instant validé par le terrain. Sangaré n’a encore manqué aucun match avec sa nouvelle équipe, actuellement sixième de Premier League. Il est aussi le milieu qui réalise le plus de tacles dans le championnat anglais.

Devenu dans le même temps la recrue la plus chère de l’histoire des Bees, l’ancien Lensois a rapidement trouvé sa place dans le onze de Keith Andrews. La concurrence de Crystal Palace et Manchester United donne désormais un relief supplémentaire au gros coup réalisé par Brentford durant l’été.