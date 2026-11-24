Nouvel entraîneur du RC Lens, Didier Digard a déjà marqué les esprits avant ses grands débuts en Ligue des Champions à Leipzig (21h).

Didier Digard n’a pas encore décroché sa première victoire avec le RC Lens, mais ses débuts sur le banc artésien ont déjà laissé entrevoir de belles promesses.

Digard a déjà imprimé sa patte au RC Lens

Le résultat n’est évidemment pas celui espéré pour la première de Didier Digard. Devant leur public, les Sang et Or ont dû se contenter d’un match nul face aux Toulousains (1-1). Mais au-delà du score, c’est surtout le visage affiché par l’équipe qui retient l’attention. Enzo Pailot, analyste de L’Équipe, n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme au moment de décortiquer cette première sortie du nouvel entraîneur lensois.

Son constat est particulièrement élogieux. « Ok pour le résultat, mais le contenu pour une première d’un nouveau coach est assez monstrueux. Aucune équipe de L1 n’a autant surdominé Toulouse cette saison : intensité max, occupation du camp adverse exceptionnelle, grosse capacité à trouver des positions de centre et de tir », a-t-il observé sur X.

Des observations qui viennent confirmer les premières impressions laissées par le RC Lens. Malgré un résultat frustrant, les Artésiens ont affiché de l’intensité, de l’ambition et une vraie volonté de prendre le jeu à leur compte. Autant de signaux encourageants pour un entraîneur qui n’a pas disposé de beaucoup de temps pour imprimer ses principes.

Un déplacement à Leipzig pour confirmer les promesses

Cette première sortie donne donc quelques raisons de se montrer optimiste avant le prochain rendez-vous. Car le niveau d’opposition va sérieusement monter d’un cran pour Didier Digard et ses hommes. Le RC Lens se déplace à Leipzig à 21h pour une affiche européenne particulièrement exigeante. Un adversaire d’un tout autre calibre que Toulouse, qui devrait permettre de mesurer plus précisément les progrès attendus sous la direction du nouveau technicien.

Pour Digard, l’enjeu sera notamment de conserver cette intensité et cette capacité à installer son équipe dans le camp adverse, tout en affichant davantage d’efficacité dans les deux surfaces. Face à une formation allemande capable de sanctionner la moindre approximation, les joueurs du RC Lens devront également faire preuve de solidité et de maîtrise.

Une chose est certaine : malgré le nul concédé à Bollaert, les premiers enseignements sont positifs. Didier Digard a visiblement réussi à insuffler une nouvelle dynamique à son groupe. Reste maintenant à voir si ces belles promesses pourront se traduire sur la scène européenne. À Leipzig, le nouvel entraîneur lensois aura une première occasion de frapper fort et de confirmer que quelque chose est bel et bien en train de changer dans le Nord.