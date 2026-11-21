Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Toulouse FC.
Ce samedi soir, le RC Lens reçoit le Toulouse FC pour la 11e journée de Ligue 1 et la toute première de Didier Digard sur le banc lensois. Découvrez ci-dessous la compo officielle, avec la titularisation surprise en central gauche de Jhoanner Chávez, qui n’a plus joué avec le RCL depuis le 5 janvier 2025 contre… le TFC. Mezian Mesloub est également aligné d’entrée. Coup d’envoi à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.
La compo du RC Lens
Risser – Todibo, Baidoo, Chávez – Aguilar, Cuisance, Titraoui, Udol – Thauvin, Sotoca, Mesloub.
𝐇-𝟏 avant #RCLTFC ⏳Voici le premier 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Didier Digard pour la réception du @ToulouseFC en @Ligue1.#FiersDEtreLensois https://t.co/dxDUBQez9D— Racing Club de Lens (@RCLens) November 21, 2026
RC Lens en ce moment
|#
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|J
|Diff
|Pts
|8
|AS Monaco
|11
|+1
|16
|9
|Stade Rennais
|10
|0
|16
|10
|Lorient FC
|10
|+1
|15
|11
|RC Lens
|11
|+2
|14
|12
|Toulouse FC
|11
|+1
|14
|13
|Aj Auxerre
|11
|-10
|13
11e sur 18 · 4V 2N 5D
DVDDD
RB Leipzig–RC Lens
· Ligue des champions
11,34N4,6025,60Cotes PMU
· Ligue 1 J12
14,30N3,6521,65Cotes PMU
· Ligue 1 J13
- DRC Lens 1-2 OMprono ✗
- DRC Lens 1-9 Como 1907
- DLOSC 1-0 RC Lens