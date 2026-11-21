Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter le Toulouse FC.

Ce samedi soir, le RC Lens reçoit le Toulouse FC pour la 11e journée de Ligue 1 et la toute première de Didier Digard sur le banc lensois. Découvrez ci-dessous la compo officielle, avec la titularisation surprise en central gauche de Jhoanner Chávez, qui n’a plus joué avec le RCL depuis le 5 janvier 2025 contre… le TFC. Mezian Mesloub est également aligné d’entrée. Coup d’envoi à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RC Lens

Risser – Todibo, Baidoo, Chávez – Aguilar, Cuisance, Titraoui, Udol – Thauvin, Sotoca, Mesloub.