Didier Digard, tout nouvel entraîneur du RC Lens, peut déjà s’appuyer sur un cador dans son effectif : Florián Thauvin (33 ans).

Le RC Lens change de dimension avec l’arrivée de Didier Digard sur son banc. Le technicien français va devoir rapidement remettre son équipe sur les bons rails après une période particulièrement compliquée. Mais dans cet effectif, il existe déjà une certitude : Florian Thauvin.

Thauvin, le patron qui porte le RC Lens

L’ancien international français est actuellement l’un des joueurs les plus performants de toute la Ligue 1. Malgré les difficultés collectives et les désillusions européennes, il continue de tirer le groupe vers le haut. Une régularité qui impressionne jusque dans la presse espagnole. Andrés Onrubia Ramos, correspondant du quotidien espagnol AS en France, n’a pas caché son admiration pour les performances du capitaine lensois.

« Florian Thauvin fait partie des rares bonnes nouvelles du Lens cette saison. L’équipe ne l’a pas accompagné en Ligue des champions, mais il tire toujours le groupe. Il a relevé un Lens qui était au bord du gouffre contre l’OM après le 1-9 contre Como. Niveau excellent depuis août », a-t-il souligné. Un témoignage particulièrement élogieux qui résume parfaitement l’importance de Thauvin dans le collectif artésien.

Alors que le RC Lens a traversé des moments difficiles, notamment après la lourde défaite contre Côme (1-9), le champion du monde 2018 a continué à répondre présent. Son expérience, sa personnalité et sa capacité à faire des différences offensivement en font un élément essentiel du vestiaire. Pour Didier Digard, disposer d’un joueur de cette dimension constitue évidemment un avantage considérable au moment de prendre ses fonctions.

Digard tient déjà son homme fort pour relancer le RC Lens

Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes. Florian Thauvin compte déjà 11 buts et 11 passes décisives en 2026. Une performance qui le place à égalité avec Estéban Lepaul, du Stade Rennais, et Lassine Sinayoko, du Paris FC, dans ce classement statistique.

À 33 ans, l’ailier démontre qu’il possède toujours une efficacité redoutable dans les derniers mètres. Capable de marquer, de servir ses partenaires et de prendre ses responsabilités dans les moments importants, il représente une arme offensive de premier plan. Cette polyvalence pourrait être particulièrement précieuse pour Digard, qui devra rapidement trouver les bons équilibres dans son animation offensive.

L’arrivée d’un nouvel entraîneur entraîne généralement une redistribution des cartes. Certains joueurs peuvent perdre leur place, tandis que d’autres profitent du changement pour retrouver un rôle majeur. Dans le cas de Florian Thauvin, la question semble presque différente : le capitaine du RC Lens possède déjà un statut et des performances qui en font un élément incontournable. Digard aurait donc tout intérêt à construire son projet autour de lui, en exploitant au maximum sa créativité et son expérience.