Avant la réception du Toulouse FC à Bollaert (samedi, 20h45), Didier Digard devra réapprendre à gagner sur le banc du RC Lens.

Le changement d’entraîneur devait apporter un nouvel élan au RC Lens. Après le choix de Didier Digard pour succéder à Yannick Cahuzac, les supporters espèrent rapidement retrouver une équipe conquérante et capable de renouer avec les victoires.

🔴🟡 RC LENS – TOULOUSE : PREMIER TEST POUR DIDIER DIGARD ! 🔥



Quels choix tactiques ? Quels joueurs pour sonner la révolte ? Digard peut-il réussir ses débuts et relancer les Sang et Or ? ❤️💛



🎙️ Débat dans notre Talkshow ➡️ https://t.co/fDo3KPnRCz#RCLens #RCLTFC — But! RC Lens (@ButRCLens) November 18, 2026

Neuf matches sans victoire : le gros point noir de Digard

Mais derrière cette nouvelle aventure se cache une statistique beaucoup moins rassurante. Didier Digard n’a plus gagné en Ligue 1 depuis neuf rencontres ! Son dernier succès dans le championnat remonte au 17 mai, lorsque son équipe avait dominé Lorient (2-0). Depuis, le bilan est particulièrement difficile : deux matches nuls et sept défaites. Une série noire que le nouvel entraîneur lensois devra impérativement tenter d’interrompre dès sa première sortie à Bollaert.

Alors que Christophe Dugarry a pris la défense du nouvel entraîneur du RC Lens, estimant notamment qu’il fallait lui laisser le temps de travailler, cette statistique mérite tout de même d’être soulignée. Sa dernière victoire appartient désormais à un passé relativement lointain. Depuis, les résultats se sont accumulés sans parvenir à inverser la tendance. La réception de Toulouse constitue donc un premier rendez-vous important. À Bollaert, Digard devra non seulement présenter un visage séduisant, mais surtout retrouver le goût de la victoire.

Bollaert attend une réaction après les dernières désillusions

La pression sera d’autant plus importante que le public lensois a récemment connu plusieurs désillusions. La défaite contre l’OM (1-2) avait déjà provoqué de la frustration dans les tribunes, avec des supporters remontés contre leurs joueurs. Le lourd revers contre Côme (1-9) en Ligue des champions avait également laissé des traces. Dans ce contexte, la réception du Toulouse FC ne sera pas une simple première pour Didier Digard. Le nouvel entraîneur du RC Lens devra rapidement recréer une dynamique positive et redonner confiance à un groupe qui a besoin de retrouver de la sérénité.

Le public de Bollaert attendra forcément une réaction collective, de l’engagement et surtout un résultat. Une nouvelle contre-performance pourrait rapidement raviver les inquiétudes autour de l’équipe. Heureusement pour Didier Digard, le calendrier de cette fin d’année offre plusieurs occasions de relancer la machine. Après Toulouse, les Sang et Or retrouveront notamment Le Havre à Bollaert, avant deux déplacements à Angers et à Nice. Des rencontres importantes pour retrouver de la régularité et peut-être enfin de réenclencher une dynamique positive pour Digard au RC Lens.