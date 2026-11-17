Si Florian Thauvin (33 ans) sue déjà à grosses gouttes à l’entraînement du RC Lens, une première mauvaise nouvelle est tombée pour Didier Digard.

Le RC Lens tourne une nouvelle page avec l’arrivée de Didier Digard sur son banc. Et Florian Thauvin semble déjà pleinement mobilisé pour accompagner son nouvel entraîneur.

Thauvin déjà mobilisé aux côtés de Digard

Le capitaine du RC Lens a retrouvé le chemin de l’entraînement à la Gaillette, comme le montre un cliché sur laquelle il apparaît en bonnet et en survêtement aux couleurs du club, en pleine discussion avec le technicien artésien. Dans un contexte particulièrement agité autour du Racing, cette reprise de contact entre les deux hommes constitue un premier signe encourageant.

Mais les débuts de Didier Digard à Bollaert pourraient déjà être marqués par une mauvaise nouvelle. Pour la réception du Toulouse FC, programmée ce samedi à 20h45 dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, c’est Bastien Dechepy qui a été désigné pour diriger la rencontre. Âgé de 40 ans, l’arbitre a déjà officié à neuf reprises cette saison, dont cinq fois dans l’élite.

Dechepy a arbitré le premier couac du RC Lens

Un choix qui ne rappellera pas forcément de bons souvenirs aux supporters du RC Lens : Dechepy avait en effet déjà croisé la route du Racing cette saison, à l’occasion du déplacement à Strasbourg lors de la deuxième journée de championnat. Ce soir-là, l’homme en noir avait distribué quatre cartons jaunes, deux de chaque côté, mais avait également accordé un penalty aux Sang et Or.

Une occasion transformée par Florian Thauvin, qui avait permis aux Lensois d’ouvrir le score. Malheureusement, les hommes de Dino Toppmöller avaient ensuite complètement perdu le fil de la rencontre. Après avoir pris les devants, le RC Lens avait finalement été renversé par un doublé de Gessime Yassine après la pause, s’inclinant 2-1 à la Meinau et signant sa première défaite de la saison. Digard est donc prévenu avant ses premiers pas à Bollaert.