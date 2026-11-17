Critiqué depuis son arrivée sur le banc du RC Lens, Didier Digard a pu voir de la lumière arriver tout droit de Marseille.

Depuis son arrivée au RC Lens pour remplacer Yannick Cahuzac, Didier Digard ne fait pas l’unanimité. C’est le moins que son puisse dire. Les critiques se sont multipliées autour de sa nomination et rares sont les observateurs à avoir pris ouvertement sa défense.

Didier Digard soutenu à Marseille !

Mais Enzo Marcon, jeune journaliste qui prend du poids à Marseille, a décidé de sortir du silence. Sur X, notre jeune confrère a clairement affiché son soutien au technicien lensois, estimant que son profil et son parcours méritaient davantage de considération. « Son profil et son parcours méritent, à mon sens, davantage de considération au regard des arguments qui plaident en sa faveur », a-t-il notamment expliqué.

Pour défendre son point de vue, Enzo Marcon s’est d’abord appuyé sur le passage de Didier Digard à l’OGC Nice. En janvier 2023, le technicien avait succédé à Lucien Favre dans un contexte particulièrement délicat. Il était alors parvenu à redresser la situation du club azuréen, avec une impressionnante série de 14 rencontres sans défaite : huit victoires et six matchs nuls.

Au-delà des résultats, son équipe avait également développé une identité de jeu reconnaissable, fondée sur des principes et une philosophie clairement identifiables. Sous ses ordres, le Gym avait aussi atteint les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.

Le RC Lens doit-il laisser du temps à Digard ?

L’autre argument avancé par le journaliste concerne le travail de Digard au Havre. À la tête du club normand, l’entraîneur français a réussi à maintenir son équipe en Ligue 1 deux saisons consécutives, sans passer par les barrages.

Une performance d’autant plus notable que le HAC disposait du plus faible budget du championnat. Pour Enzo Marcon, ce bilan doit peser dans l’appréciation du choix effectué par le RC Lens. Le journaliste estime ainsi que la nomination de Didier Digard mérite « bien davantage de considération » qu’elle n’en reçoit actuellement.

Ce soutien venu de Marseille apporte un autre éclairage sur la situation de l’entraîneur lensois. Son parcours à Nice et au Havre démontre qu’il a déjà été capable de répondre à des contextes difficiles et de tirer le meilleur de ses équipes. Reste maintenant à Didier Digard de transformer ces arguments en résultats avec le RC Lens. Car dans le football, les références passées ne suffisent pas toujours à faire taire les critiques : c’est sur le terrain que le technicien devra convaincre.