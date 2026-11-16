RC Lens : énorme premier coup dur pour Digard !

À peine arrivé sur le banc du RC Lens, Didier Digard doit déjà remettre presque tout un vestiaire en ordre de marche.

Didier Digard n’aura visiblement pas le droit à une période d’adaptation au RC Lens. À peine arrivé sur le banc des Sang et Or, le nouvel entraîneur doit déjà s’attaquer à un chantier important : remettre un vestiaire profondément marqué sur les rails.

Le vestiaire du RC Lens encore marqué par Côme

Sur les réseaux sociaux, Mohamed Toubache-Ter a livré un témoignage particulièrement parlant sur l’ambiance qui régnerait actuellement au sein de l’effectif. « À part 3-4 mecs qui s’en tapent totalement… le groupe est très marqué. Des mecs après le match de Côme avaient un sentiment de honte. Ils y pensent encore aujourd’hui et ça ne va pas s’arrêter. Maintenant, ce club a de la ressource… il faut y croire », a-t-il expliqué.

Des propos qui décrivent un groupe encore affecté par cette rencontre et ses conséquences. Le sentiment de honte évoqué par l’insider témoigne, selon ses informations, de la difficulté rencontrée par certains joueurs pour digérer cet épisode. Pour Didier Digard, il faudra donc réussir à remobiliser des joueurs qui semblent encore avoir du mal à tourner la page.

« Je pense qu’il y a un problème dans le vestiaire »

De son côté, Walid Acherchour partage certaines inquiétudes concernant la situation du club artésien. Le consultant insiste notamment sur l’instabilité récente à la tête de l’équipe. « Tu ne peux pas faire 3 coachs en 3 mois ! Il y a un truc qui ne va pas dans ce club. Je pense même qu’il y a un problème dans le vestiaire », a-t-il affirmé. Une sortie qui met en lumière les difficultés structurelles que pourrait rencontrer le RC Lens.

Changer régulièrement d’entraîneur ne facilite évidemment pas la mise en place d’un projet sportif cohérent, ni la création de repères durables pour les joueurs. La question de l’ambiance dans le vestiaire est également posée, même si ces déclarations ne permettent pas, à elles seules, d’établir l’existence de tensions précises entre les joueurs.

Un premier chantier colossal pour Didier Digard

Le nouvel entraîneur du RC Lens hérite donc d’une situation délicate. Au-delà des choix tactiques et de la composition de son équipe, Didier Digard devra rapidement réussir à recréer une dynamique collective. Son premier défi sera de redonner confiance à un groupe qui, selon les témoignages rapportés, reste marqué par ses dernières déconvenues. Il devra également réussir à fédérer l’ensemble de son effectif et à faire en sorte que chaque joueur adhère à son discours.

Le RC Lens possède néanmoins des ressources et un environnement qui peuvent lui permettre de rebondir. Mohamed Toubache-Ter le rappelle d’ailleurs dans son intervention. Mais le temps presse. Après une période particulièrement mouvementée, les Sang et Or ont besoin de stabilité et de résultats. Didier Digard sait désormais qu’il ne devra pas seulement reconstruire une équipe sur le terrain : il devra aussi retrouver un vestiaire uni et pleinement mobilisé. Un sacré premier chantier pour le nouvel entraîneur lensois !