RC Lens : Zidane inflige un gros coup dur à Robin Risser chez les bleus !

C’est une décision passée presque inaperçue, mais qui en dit long sur la nouvelle hiérarchie des gardiens de l’équipe de France ! Dimanche soir, face à la Turquie (2-1), Zinédine Zidane a préféré Guillaume Restes à Robin Risser pour remplacer Mike Maignan, blessé. Un choix fort qui confirme que le portier du RC Lens a perdu du terrain dans la course au poste de numéro 2 des Bleus. Et la vitesse à laquelle le Toulousain lui est passé devant a de quoi interpeller !

Robin Risser va devoir redoubler d’efforts pour convaincre Zinédine Zidane. Alors que le gardien du RC Lens semblait avoir une belle carte à jouer en équipe de France, la concurrence vient de lui envoyer un sérieux avertissement.

Dimanche soir, lors de la victoire des Bleus contre la Turquie (2-1) à Bordeaux, Mike Maignan a été contraint de céder sa place à la mi-temps en raison d’une blessure à la cuisse. Une situation qui aurait pu offrir à Risser l’occasion de connaître sa toute première sélection avec l’équipe de France A.

Mais à la surprise de certains observateurs, Zidane a choisi de lancer Guillaume Restes. Une décision loin d’être anodine, puisqu’elle dessine une hiérarchie assez claire derrière l’indiscutable Maignan.

Restes passe devant Risser, le choix fort de Zidane !

Comme le souligne La Dépêche du Midi, le gardien de Toulouse semble désormais avoir pris une longueur d’avance sur son concurrent lensois.

Arrivé chez les Bleus lors du rassemblement de septembre, Guillaume Restes a rapidement gagné la confiance du staff tricolore. Titularisé une première fois contre la Belgique en octobre, le portier de 21 ans a donc obtenu sa deuxième sélection dimanche face à la Turquie.

Et cette fois, Robin Risser était bel et bien présent dans le groupe !

Un détail qui change tout. Car lors des précédents rassemblements, le Lensois avait été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure. Restes avait alors profité de son absence pour se montrer et convaincre le sélectionneur.

Désormais, même lorsque les deux jeunes gardiens sont disponibles, c’est le Toulousain qui semble bénéficier de la préférence de Zidane.

Après la rencontre, le sélectionneur a d’ailleurs affiché sa satisfaction concernant Restes, expliquant être content de ses prestations et de son intégration dans le groupe.

Un signal fort pour Risser, qui attend toujours de disputer ses premières minutes sous le maillot de l’équipe de France A.

Une mauvaise nouvelle pour le RC Lens et son gardien !

Cette nouvelle hiérarchie représente forcément une déception pour Robin Risser. À seulement 21 ans, le portier sang et or fait partie des grands espoirs français à son poste et ses performances avec Lens lui ont permis de se faire une place parmi les gardiens convoqués par Zidane.

Mais la concurrence est particulièrement rude.

Avec Mike Maignan solidement installé comme titulaire et Guillaume Restes désormais en position de numéro 2, Risser semble relégué au troisième rang pour le moment.

Une situation d’autant plus frustrante que le Lensois voit un gardien plus jeune que lui prendre de l’avance dans la hiérarchie internationale.

Le prochain rassemblement, prévu en mars 2027 pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, pourrait être déterminant. D’ici là, Risser devra continuer à multiplier les performances avec le RC Lens pour tenter de renverser la tendance.

Car si Guillaume Restes possède désormais une longueur d’avance, rien n’est définitivement figé à ce poste.

Reste que le message envoyé par Zinédine Zidane dimanche soir est difficile à ignorer : pour le moment, Robin Risser n’est plus le premier choix derrière Mike Maignan.

Une nouvelle particulièrement amère pour le jeune Lensois, qui devra désormais batailler pour retrouver une place de choix dans les plans du sélectionneur français.