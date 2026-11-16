RC Lens : le Bayern Munich débarque avec une offre XXL pour Robin Risser !

Le RC Lens pourrait bientôt recevoir une offre impossible à ignorer ! Alors que Robin Risser affole déjà plusieurs cadors européens, un nouveau géant vient de s’inviter dans la course : le Bayern Munich. Le club bavarois aurait même entamé les premiers contacts pour recruter le gardien des Sang et Or dès janvier. Avec un plan particulièrement séduisant pour les dirigeants lensois !

Malgré une saison compliquée sur le plan collectif, le RC Lens possède toujours des joueurs particulièrement convoités sur le marché des transferts. Et Robin Risser figure incontestablement parmi les éléments les plus courtisés de l’effectif artésien.

À seulement 21 ans, le gardien international français continue de faire parler de lui après son excellente saison 2025-2026, marquée par une deuxième place en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France. Des performances qui lui ont permis de rejoindre le groupe de l’équipe de France et d’attirer l’attention des plus grandes écuries européennes.

Déjà annoncé dans le viseur de Manchester City, Liverpool, Manchester United, de l’Inter Milan et de la Juventus Turin, Risser pourrait désormais prendre la direction de la Bundesliga. Et pas dans n’importe quel club !

Le Bayern Munich veut Risser dès janvier, Lens réclame 40 M€ !

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Bayern Munich aurait entamé les premiers contacts pour s’attacher les services de Robin Risser. Le géant allemand, qui prépare la succession de Manuel Neuer, aurait identifié le portier lensois comme une piste particulièrement intéressante pour l’avenir.

Mais le plus surprenant concerne la stratégie imaginée par les dirigeants bavarois.

Le Bayern souhaiterait recruter Risser dès le mercato hivernal avant de le prêter immédiatement au RC Lens jusqu’à la fin de la saison !

Une formule qui pourrait arranger les différentes parties. Le club allemand sécuriserait l’arrivée d’un jeune gardien très prometteur, tandis que les Sang et Or conserveraient leur titulaire jusqu’en juin pour terminer la saison.

Pour l’heure, aucun montant précis n’a filtré concernant la proposition envisagée par le Bayern. Mais Lens aurait déjà fixé ses exigences : 40 millions d’euros minimum pour laisser partir son gardien, sous contrat jusqu’en juin 2030.

Une somme considérable qui permettrait au Racing de réaliser une énorme plus-value sur un joueur recruté pour environ 3 millions d’euros à Strasbourg à l’été 2025.

Un jackpot pour Lens, mais un énorme casse-tête pour Digard !

Cette offensive du Bayern Munich pourrait placer Jean-Louis Leca et la direction lensoise face à un choix délicat.

D’un côté, une vente à 40 millions d’euros représenterait une opération financière majeure pour le club artésien. De l’autre, perdre Robin Risser à l’issue de la saison obligerait Lens à reconstruire un secteur important de son effectif.

Une perspective qui pourrait également compliquer les plans de Didier Digard. Fraîchement nommé sur le banc lensois après le départ de Yannick Cahuzac, l’ancien entraîneur du Havre doit déjà composer avec une équipe en difficulté. Voir partir l’un de ses joueurs les plus importants constituerait forcément un nouveau chantier.

D’autant que la concurrence s’annonce particulièrement féroce. Manchester City envisagerait également une offensive à hauteur de 30 millions d’euros, tandis que plusieurs autres grands clubs européens restent à l’affût.

Le RC Lens se retrouve donc dans une position intéressante pour faire monter les enchères. Et avec un contrat courant jusqu’en 2030, les dirigeants sang et or n’ont aucune obligation de brader leur gardien.

Reste désormais à savoir si le Bayern Munich passera rapidement à l’offensive. Une chose est sûre : avec six géants européens sur ses traces et un prix fixé à 40 millions d’euros, Robin Risser pourrait bien devenir l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato !