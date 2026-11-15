RC Lens : déjà de la friture sur la ligne entre Leca et Digard ?

La nomination de Didier Digard sur le banc du RC Lens à la place de Yannick Cahuzac pourrait dissimuler un malaise plus profond en interne.

La nomination de Didier Digard sur le banc du RC Lens continue de faire parler. Au-delà de la surprise provoquée par ce choix, plusieurs observateurs s’interrogent désormais sur les éventuelles divergences qui auraient traversé la direction sportive artésienne.

Leca et Digard, le même agent mais…

Jean-Louis Leca et le nouvel entraîneur du RC Lens pourraient-ils déjà avancer sur une ligne différente ? Un élément alimente les interrogations : Didier Digard et Jean-Louis Leca partageraient le même agent. Un point qui, à lui seul, ne démontre évidemment aucune tension entre les deux hommes, mais qui n’empêche pas les commentaires autour des conditions de cette nomination. Sur RMC Sport, Maxime Chanot a notamment laissé entendre que le technicien n’était pas le premier choix de la direction lensoise.

« Si Digard n’est nommé que maintenant nouvel entraîneur de Lens, c’est qu’il n’était pas le choix n°1. Je ne l’ai pas vu venir, je m’attendais à Sage, mais il n’était pas forcément attendu et voulu par tout le monde au sein de la direction sportive », a expliqué l’ancien international luxembourgeois.

Le communiqué du RC Lens alimente les soupçons

Jennifer Mendelewitsch, agente FIFA, s’est également montrée très critique envers la communication du RC Lens autour de cette nomination. Elle a notamment dénoncé des méthodes qu’elle juge révélatrices d’un malaise interne. « C’est un communiqué digne de la Russie communiste. Plus ils vont nous bourrer le crâne, plus on comprendra qu’il y a eu des divergences énormes en interne », a-t-elle lancé. Une sortie particulièrement virulente, qui a contribué à nourrir les discussions autour de l’environnement lensois.

Le fait que Mohamed Toubache-Ter ait applaudi cette intervention sur X a également été relevé par certains observateurs. Mais cette réaction ne constitue pas, à elle seule, une confirmation de tensions au sein de la direction du RC Lens. Pour l’heure, difficile donc d’affirmer qu’un conflit oppose Jean-Louis Leca à Didier Digard. Un point de vigilance semble malgré tout exister à ce sujet.