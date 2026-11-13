Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour le retour de Fofana au RC Lens !

Alors qu’un possible retour de Seko Fofana au RC Lens fait parler depuis plusieurs heures, le journaliste Santi Aouna a formellement démenti les informations évoquant des contacts avec l’ancien capitaine lensois.

Le possible retour de Seko Fofana au RC Lens a rapidement fait réagir les supporters lensois. Alors que plusieurs informations faisaient état d’une prise de contact entre Pierre Sage et l’ancien milieu de terrain lensois, la rumeur vient de prendre un sérieux coup de froid.

À l’origine de cette agitation, une information relayée sur X selon laquelle Pierre Sage aurait sondé Seko Fofana pour envisager son retour à Bollaert dès le mercato hivernal. Une perspective séduisante pour les supporters lensois, qui gardent un excellent souvenir du passage de l’international ivoirien dans le Nord.

Mais Santi Aouna a rapidement apporté un démenti catégorique. Le journaliste de Foot Mercato a été très clair : « Il n’a pas été sondé et ne s’est pas proposé ». Une précision importante qui vient directement contredire les informations faisant état de discussions ou d’une démarche du joueur pour retrouver le RC Lens.

Quel avenir pour Seko Fofana ?

Ce démenti refroidit donc considérablement l’hypothèse d’un retour à Lens. Pour le Stade Rennais, qui reste propriétaire du joueur, la situation de Seko Fofana demeure néanmoins un sujet à surveiller.

Prêté au FC Porto, le milieu ivoirien peine à retrouver une place importante dans la rotation portugaise. Son manque de temps de jeu alimente logiquement les interrogations sur la suite de son aventure.

Pour autant, entre une situation sportive délicate et un éventuel départ anticipé, il y a encore un pas. Et contrairement à ce que certaines rumeurs pouvaient laisser entendre, aucun retour de Seko Fofana au RC Lens ne semble actuellement se dessiner…