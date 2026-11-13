À LA UNE · RC LENS
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens : on connaît le salaire que touchera Pierre Sage en cas de retour
Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour le retour de Fofana au RC Lens !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens : Cahuzac se prend déjà un mur avec un club de Ligue 1
Stade Rennais Mercato : Rennes a tranché pour Fofana, le RC Lens est prévenu !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens : Risser sort du silence après les révélations sur sa relation avec Berthelin
RC Lens : Sage concurrencé par un gros nom, les dirigeants ont reçu un autre candidat !
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens Mercato : Risser prêt à mettre les voiles en Premier League en janvier contre une somme folle ?
RC Lens : le comportement de Risser fait encore débat chez les Bleus
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue
INFO BUT!RC Lens : plusieurs renfort dans les valises de Pierre Sage ?
RC Lens : explication de texte musclée entre Sage, Leca et Parrot ?
RC Lens : Romain Molina lâche de nouvelles bombes sur les tensions en coulisses entre Sage, Leca et Oughourlian ! 
INFO BUT!OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour le retour de Fofana au RC Lens !

Par William Tertrin1 min de lecture
Seko Fofana (Stade Rennais)

Alors qu’un possible retour de Seko Fofana au RC Lens fait parler depuis plusieurs heures, le journaliste Santi Aouna a formellement démenti les informations évoquant des contacts avec l’ancien capitaine lensois.

Le possible retour de Seko Fofana au RC Lens a rapidement fait réagir les supporters lensois. Alors que plusieurs informations faisaient état d’une prise de contact entre Pierre Sage et l’ancien milieu de terrain lensois, la rumeur vient de prendre un sérieux coup de froid.

À l’origine de cette agitation, une information relayée sur X selon laquelle Pierre Sage aurait sondé Seko Fofana pour envisager son retour à Bollaert dès le mercato hivernal. Une perspective séduisante pour les supporters lensois, qui gardent un excellent souvenir du passage de l’international ivoirien dans le Nord.

Mais Santi Aouna a rapidement apporté un démenti catégorique. Le journaliste de Foot Mercato a été très clair : « Il n’a pas été sondé et ne s’est pas proposé ». Une précision importante qui vient directement contredire les informations faisant état de discussions ou d’une démarche du joueur pour retrouver le RC Lens.

Quel avenir pour Seko Fofana ?

Ce démenti refroidit donc considérablement l’hypothèse d’un retour à Lens. Pour le Stade Rennais, qui reste propriétaire du joueur, la situation de Seko Fofana demeure néanmoins un sujet à surveiller.

Prêté au FC Porto, le milieu ivoirien peine à retrouver une place importante dans la rotation portugaise. Son manque de temps de jeu alimente logiquement les interrogations sur la suite de son aventure.

Pour autant, entre une situation sportive délicate et un éventuel départ anticipé, il y a encore un pas. Et contrairement à ce que certaines rumeurs pouvaient laisser entendre, aucun retour de Seko Fofana au RC Lens ne semble actuellement se dessiner…

RC Lens en ce moment

Classement Ligue 1

11e / 18

13 pts · 10 matchs · 4V 1N 5D · +2

DVDDD

Prochain match

Logo RC LensRC LensLogo Toulouse FCToulouse FC

· Ligue 1 J11

11,71N3,5523,60Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DRC Lens 1-2 OMprono ✗
  • DRC Lens 1-9 Como 1907
  • DLOSC 1-0 RC Lens
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du RC Lens 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour les supporters du RC Lens
Les Sang et Or lisent aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot